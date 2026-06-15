Un cabinet accueille une nouvelle associée au sein de son groupe en droit public immobilier. Qui est-elle?



Agnès Pignoly - source : De Grandpré Chait

Le cabinet De Grandpré Chait accueille Agnès Pignoly à titre d’associée au sein de son groupe de droit public immobilier.

Sa pratique est axée sur les différents aspects du droit municipal et du droit public, notamment en matière d’urbanisme et de contrats publics.

Elle accompagne régulièrement des promoteurs, des institutions et des entreprises dans le cadre de projets immobiliers d’envergure ainsi que de dossiers comportant des enjeux réglementaires complexes.

Avant de se joindre à De Grandpré Chait, Agnès Pignoly a exercé pendant huit ans au sein du cabinet Davies.

Au cours de sa carrière, elle a eu l’occasion de contribuer à plusieurs dossiers d’envergure touchant le développement immobilier, les infrastructures publiques, les acquisitions immobilières stratégiques, les recours en urbanisme ainsi que des litiges liés aux autorisations municipales et aux procédures d’expropriation.

Elle est diplômée en droit de l’Université de Montréal.