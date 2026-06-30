Une nouvelle avocate chez…

Une avocate change de cap dans sa carrière en rejoignant un nouveau cabinet. Qui est-elle?

Julie Hamelin - source : LinkedIn

Me Julie Hamelin se joint à DUX cabinet d'avocat.e.s après avoir exercé pendant plus de six ans chez CHABOT, médiateurs-avocats .

Elle poursuivra sa pratique principalement en droit de la jeunesse et en droit de la famille.

Avant son passage chez CHABOT, médiateurs-avocats, Me Hamelin a pratiqué dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Diplômée de l'Université Laval, elle a obtenu son baccalauréat en droit en 2007 avant de compléter sa formation à l'École du Barreau en décembre 2008.