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Une recrue chez Fasken

Une recrue chez Fasken
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-08 08:30:47

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Une jeune avocate assermentée rejoint le cabinet. Qui est-elle?

Olivia Desgroseilliers - source : FASKEN

Après y avoir effectué son stage du Barreau, Me Olivia Desgroseilliers se joint au cabinet Fasken au sein du groupe Litiges et résolution de conflits.

Le cabinet souligne qu’elle a acquis de l’expérience dans divers secteurs d’activité, notamment les télécommunications et la restauration, ce qui lui a permis de développer une pratique auprès de clientèles variées.

Parallèlement à son parcours juridique, Me Desgroseilliers s’est distinguée comme athlète de haut niveau.


Elle a notamment participé à trois championnats nationaux, au cours desquels elle a remporté des médailles. Elle a également évolué au soccer universitaire avec l’Université Concordia, ainsi qu’au niveau semi-professionnel.

Sur le plan académique, elle détient un baccalauréat en sciences politiques ainsi qu’un baccalauréat spécialisé en anthropologie. Elle a ensuite intégré le programme conjoint BCL/JD de l’Université McGill en 2021.

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