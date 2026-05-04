Une recrue chez PFD

Le cabinet accueille un nouvel avocat tout juste assermenté. Qui est-il?

Justin Beaudry - source : PFD

Tout juste après son assermentation, Me Justin Beaudry rejoint le cabinet PFD.

Il exerce principalement en litige civil et commercial, domaines dans lesquels il a développé une expérience concrète tant en conseil qu’en représentation devant les tribunaux.

Dans le cadre de sa pratique, Me Beaudry est appelé à analyser des dossiers complexes, élaborer des stratégies juridiques adaptées et accompagner ses clients à chaque étape du processus judiciaire.

Il plaide régulièrement devant les différentes instances, incluant la Cour du Québec, la Cour supérieure et la Cour d’appel, et intervient notamment dans des litiges commerciaux, des différends entre entreprises ainsi que des conflits entre actionnaires.

Me Beaudry est diplômé en droit de l’Université de Montréal.