500 000 $ pour soutenir les victimes d'infractions criminelles

Le Québec lance un appel à projets pour soutenir les personnes victimes d'infractions criminelles.

Le ministère de la Justice du Québec lance son appel à projets 2026-2027 destiné aux organismes et aux intervenants qui accompagnent les personnes victimes d'infractions criminelles.

Une enveloppe de 500 000 $, provenant du Fonds affecté à l'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles (FAAPVIC), servira à financer des projets d'une durée maximale d'un an visant notamment les victimes de violence sexuelle, conjugale ou familiale.

Les demandes peuvent être déposées jusqu'au 11 septembre 2026 à 23 h 59.

« Nous continuons de faire de l'accompagnement des personnes victimes une priorité (...) en privilégiant une approche empreinte d'écoute, de dignité et d'humanité », affirme le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette.