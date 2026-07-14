La demande pour lancer un recours collectif de 5 M$ allègue que StubHub s'adonne à des pratiques trompeuses…



Eric Baker, PDG de StubHub - source : Radio-Canada / Associated Press / Richard Drew

La plateforme StubHub et son grand patron, Eric Baker, font l'objet d’une demande de recours collectif de 5 millions de dollars aux États-Unis en raison de liens entre la plateforme et des revendeurs à grande échelle. La demande de poursuite, déposée lundi par un acheteur new-yorkais du nom de Louis Sanquini, allègue que StubHub s'adonne à des pratiques trompeuses et à de la fausse représentation en se présentant comme le principal marché en ligne où les fans peuvent acheter et vendre des billets.

Ce géant du marché des billets s’est attiré un torrent de critiques de la part de clients après avoir annulé des milliers de billets pour des matchs de la Coupe du monde de soccer. L’entreprise s’est défendue en faisant valoir qu’elle n’est qu’une plateforme technologique qui n’achète, ne possède, ni ne revend de billets.

Cependant, CBC révélait la semaine dernière que son PDG, Eric Baker, avait indiqué dans des documents déposés devant la Securities and Exchange Commission des États-Unis – l’équivalent de l’Autorité des marchés financiers au Québec – qu’il administrait Andro Capital.

Ce fonds d’investissement revend pour des millions de dollars de billets sur StubHub. M. Sanquini argue dans sa demande que les clients de StubHub ont été bernés en se faisant dire que StubHub était une plateforme neutre.

Les consommateurs méritent transparence et honnêteté, souligne par courriel le principal avocat dans le dossier, Kevin Steinberg. Le fait que les défenderesses n’aient pas déclaré ce conflit d’intérêts, tout en affirmant que StubHub était une plateforme de transactions directes entre les clients, a trompé le plaignant et le groupe tout en leur faisant payer un prix et en leur faisant accepter des conditions qu’ils n’auraient pas acceptées s’ils avaient su la vérité, lit-on dans la demande de recours collectif.

Un porte-parole de StubHub a écrit à CBC que l’entreprise ne commenterait pas le dossier. Aucune de ces allégations n’a été prouvée devant les tribunaux. De nombreuses critiques de StubHub demandent l’ouverture d'une enquête externe sur l’entreprise après qu’elle eut annulé la validité de milliers de billets pour des matchs de la Coupe du monde malgré sa politique de garantie censée protéger les acheteurs.

Bien des clients déçus ont souligné que, même si StubHub leur a promis des remboursements ou différents billets de rechange, ils n’ont pas pu assister aux parties de la Coupe du monde à la dernière minute. Certains se sont retrouvés bredouilles même après avoir déboursé des sommes importantes en billets d’avion et en hébergement, ratant la chance d’une vie.

La Federal Trade Commission des États-Unis et le Bureau de la concurrence du Canada ont reçu un volume considérable de plaintes. L’agence de protection des consommateurs de la Colombie-Britannique et le bureau du procureur général du Texas ont lancé des enquêtes formelles sur la situation.