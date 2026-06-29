Action collective contre TerraVest

Une action collective vise TerraVest et son président, soupçonné de délit d’initié. Qui sont les avocats?



Shawn Faguy et Joshua Bouzaglou (source : Faguy & Cie)

La Cour supérieure se penchera sur une demande d'autorisation d'une action collective visant TerraVest Industries et son président.

Ce conglomérat industriel basé en Alberta est coté à la Bourse de Toronto.

Le demandeur, Christophe Medlin, est représenté par Me Shawn Faguy et Me Joshua Bouzaglou du cabinet Faguy & Cie.

Avant de déposer cette demande d’action collective, le cabinet montréalais avait dit envisager une poursuite, au lendemain de révélations concernant une enquête de l'Autorité des marchés financiers (AMF) visant Charles Pellerin, le président exécutif du conseil d'administration de l’entreprise. Il est le plus important actionnaire de l'entreprise avec une participation de 15,7 %.

Charles Pellerin est le président du cabinet comptable Pellerin Potvin Gagnon à Victoriaville. Il est aussi le président des Tigres de Victoriaville, une équipe de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ).

L’AMF enquête sur Charles Pellerin pour avoir prétendument transmis à des membres de sa famille et à des proches de l'information privilégiée au sujet d'une acquisition majeure par TerraVest. Ces informations concernaient les résultats du premier trimestre 2025 de l'entreprise, ainsi que l'acquisition du fabricant américain de remorques-citernes EnTrans pour 546 millions $US l’an passé.

Ces informations auraient permis aux bénéficiaires de réaliser des profits d'environ 6,8 millions de dollars. Des proches de Charles Pellerin avaient vendu leurs actions avant une baisse de 12 %. Et neuf personnes ayant eu des conversations avec lui avaient acheté des actions juste avant une hausse de 38 % de la valeur du titre. Les transactions avaient lieu souvent quelques minutes seulement après des appels téléphoniques.

Le 5 juin, l’annonce de l'enquête de l’AMF a provoqué une chute de 30 % de la valeur du titre de TerraVest. Il pourrait s'agir de la plus importante affaire de délit d'initié au Québec depuis le dossier Amaya en 2016.

Le demandeur souhaite être désigné représentant des membres du groupe composé des actionnaires de TerraVest Industries.

Outre TerraVest et Charles Pellerin, l’action collective vise également le PDG Dustin Haw, ainsi que les directeurs financiers successifs Marilyn Boucher et Guillaume Cloutier. Tous trois sont poursuivis parce qu'ils ont certifié les rapports annuels et intermédiaires de l'entreprise au cours des deux dernières années.

Alors que les documents financiers de l'entreprise certifiaient qu’elle protégeait les informations confidentielles contre les délits d’initié, la demande d'action collective allègue que ces attestations étaient fausses ou omettaient des éléments importants nécessaires pour ne pas être trompeuses.

En effet, situé tout en haut de la chaîne de contrôle, Charles Pellerin faisait lui-même un usage abusif de ces informations, pointe la poursuite.

Le demandeur réclame le paiement de dommages compensatoires au titre des pertes monétaires.