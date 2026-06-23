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Ce qui vous attend à la rentrée judiciaire du Barreau de Montréal

Ce qui vous attend à la rentrée judiciaire du Barreau de Montréal
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-23 10:30:02

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Alors, quel est le programme prévu pour la prochaine rentrée judiciaire du Barreau?

Alice Popovici - source : Barreau de Montréal

La rentrée judiciaire du Barreau de Montréal aura lieu le 10 septembre prochain sous le thème choisi par la bâtonnière Alice Popovici : « Évoluer avec ambition ».

La journée débutera par l’ouverture des tribunaux, sous la haute présidence d’honneur du juge en chef du Québec. La traditionnelle cérémonie de la Rentrée se tiendra ensuite en fin d’après-midi et réunira plusieurs personnalités du milieu juridique.


Les participants auront notamment l’occasion d’entendre la très honorable Beverley McLachlin, parmi les invités de marque appelés à prendre la parole.

Au cours de la cérémonie, la bâtonnière Alice Popovici remettra également la Médaille du Barreau de Montréal à l’honorable Nicole Duval Hesler, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la cause de la justice.

Pour plus de détails sur le déroulement de la rentrée judiciaire, c’est par ici.

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