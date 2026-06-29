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Décès d’un avocat et arbitre

Décès d’un avocat et arbitre
Didier Bert

Didier Bert

2026-06-29 13:15:34

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Un avocat expert en ressources humaines est décédé. Qui était-il?


Pierre Loyer - source : LinkedIn

Me Pierre Loyer s’est éteint à l’âge de 69 ans.

Admis au Barreau en 1987, l’avocat s’est spécialisé en travail et en ressources humaines. Il a enseigné à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), et au Centre de formation professionnelle du Québec.

Ses champs d’expertise étaient le droit du travail et de l'emploi, les relations de travail, la santé et sécurité, le harcèlement psychologique et la négociation et l'interprétation de conventions collectives.

Me Pierre Loyer a pratiqué chez Kruger, d’abord comme directeur des relations de travail et de la santé et sécurité, puis directeur des relations industrielles, avant d’être nommé directeur général des ressources humaines de l’entreprise papetière.


Me Loyer a ensuite occupé le poste de vice-président aux ressources humaines au Journal de Montréal.

L’avocat a exercé en pratique privée de 2011 à 2022, axant sa pratique sur le droit du travail et sur la négociation de conventions collectives.

Pierre Loyer a été en charge de la gestion des relations de travail d'importants chantiers de construction au Québec.

Depuis 2022, Me Pierre Loyer se consacrait exclusivement à l’arbitrage de griefs et de différends, à son cabinet de Bromont.

Me Loyer détenait une licence en droit de l’UQAM.

Pierre Loyer laisse dans le deuil son épouse Louise Lachapelle, et ses deux frères.

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