Élections au JBM : qui sont les avocats en lice?

ui sont les candidats aux élections 2026-2028 du Jeune Barreau de Montréal?

Le Jeune Barreau de Montréal a dévoilé la liste des candidats en lice pour siéger à son conseil d’administration pour le mandat 2026-2028.

Les résultats de l’élection seront annoncés lors de l’assemblée générale annuelle, qui se tiendra le 21 mai prochain à 17 h 30 à la Cour d’appel du Québec.

Étienne de Blois - source : BCA Avocats

Au total, 11 candidats ont déposé leur bulletin de mise en candidature pour les 6 postes d’administrateurs. Voici les avocats en lice :

Étienne de Blois

Me Étienne de Blois est avocat au sein du cabinet BCA Avocats. Il consacre sa pratique au litige et à la résolution des conflits dans le domaine du droit des assurances. Il a développé une spécialité particulière dans la représentation de demandeurs et d’assureurs dans le cadre de dossiers de recouvrement.

Nadim Farès - source : LinkedIn



Me Nadim Farès pratique au sein de l’Association des employés du Nord québécois (AENQ). Il a également travaillé pour Accident Solution Légal.

Jeanne Gagné - source : AJBM





Me Jeanne Gagné débute sa carrière en défense criminelle à l’Aide juridique de Montréal, où elle représente une clientèle vulnérable tout en siégeant au conseil de direction de l’AADM.



Elle se joint ensuite au DPCP comme procureure. Engagée, elle s’implique au Jeune Barreau de Montréal, d’abord comme bénévole, puis comme membre du conseil d’administration depuis 2021, où elle agit aujourd’hui à titre de vice-présidente. Elle s’implique aussi auprès de la Fondation Marie-Vincent.





Ilona Garaix - source : Lachkar, Lalande

Ilona Garaix



Me Garaix exerce en droit de la famille chez Lachkar, Lalande.

Consciente de la charge émotionnelle que ces dossiers comportent, elle accompagne ses clients avec écoute, clarté et bienveillance tout en assurant la protection rigoureuse de leurs droits et de leurs intérêts, souligne le cabinet.

Sébastien Girard

Sébastien Girard - source : Novum

Me Sébastien Girard exerce chez Services Légaux Novum. Il possède une expertise unique, acquise à travers des expériences variées dans le milieu communautaire, la politique fédérale et le litige.









Thomas Grenier - source : AJBM



Me Thomas Grenier est avocat plaideur au sein de l’Organisme canadien de réglementation des investissements, où il a d’abord travaillé en tant qu’étudiant puis stagiaire. Il y pilote des dossiers complexes en mise en application, tout en participant aux travaux liés à la réglementation.

Alexandra Haiduc

Alexandra Haiduc - source : LinkedIn

Assermentée en 2020, Alexandra Haiduc est avocate en litige fiscal chez Revenu Québec. Passionnée par le litige, elle plaide régulièrement devant les tribunaux depuis le début de sa carrière.

Inès Maarouf - source : AJBM

Inès Maarouf

Me Maarouf est avocate chez Gowling WLG à Montréal, où elle exerce dans les domaines de la publicité, du marketing et des affaires réglementaires. Elle a auparavant travaillé en opérations juridiques dans un cabinet international de services professionnels et d’audit, ainsi qu’en propriété intellectuelle.



André Marsil

André Marsil - source : AJBM

Me Marsil a décidé d’exercer en droit civil et en droit de la famille principalement. Il a amorcé sa pratique d’avocat au sein de l’aide juridique à la suite de son stage, où il a accompagné à de multiples reprises une clientèle diversifiée confrontée à des enjeux humains et juridiques complexes.

Sabrina Roberge - source : AJBM



Me Sabrina Roberge s’est jointe au cabinet Grondin Savarese en décembre 2019. Elle concentre sa pratique en litige civil et commercial ainsi qu’en droit du travail et de l’emploi.

Pradelle Yimga

Pradelle Yimga - source : AJBM

Me Pradelle Yimga, avocate depuis 2021 et fondatrice de PRDL Avocat inc., exerce en droit du travail et en litige civil et commercial.