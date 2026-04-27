Émile-Haïm Benamor suspendu provisoirement par le Barreau

Visé par 15 chefs d’accusation au criminel, l'avocat et propriétaire de l'immeuble du Vieux-Montréal perd son droit de pratique avec effet immédiat..



Émile Benamor - source : Radio-Canada

L'avocat et investisseur immobilier Émile-Haïm Benamor a été provisoirement suspendu du Barreau par une décision du Conseil de discipline rendue le 22 avril.

Cet avis de suspension, exécutoire depuis le 23 avril, lui retire immédiatement le droit d'exercer sa profession et d'utiliser le titre d'avocat en attendant la fin des procédures judiciaires.

Cette mesure survient après l'arrestation de M. Benamor le 18 mars dernier, trois ans après l'incendie mortel dans son immeuble de la place D’Youville, dans le Vieux-Montréal.

L’investisseur immobilier fait face à un total de 15 chefs d’accusation au criminel : sept pour homicide involontaire et huit pour négligence criminelle entraînant des lésions.

L'incendie, qui s'est déclaré le 16 mars 2023, avait coûté la vie à sept personnes et blessé neuf autres occupants du bâtiment patrimonial.

Les accusations ne portent pas sur le déclenchement de l'incendie — qui fait l'objet d'une enquête distincte pour déterminer l'origine criminelle — mais sur la négligence alléguée du propriétaire dans la gestion de l'immeuble et son impact sur la propagation du feu.

L'enquête a révélé que l'édifice abritait des logements sous-loués illégalement sur Airbnb, y compris au moins une chambre sans fenêtre où une jeune victime a été retrouvée. Le bâtiment avait en outre fait l’objet de nombreux avis d’infraction pour non-conformités depuis 2009.

M. Benamor, qui est titulaire de sa licence depuis 1987, a été libéré sous caution de 100 000 $ en attendant son procès, dont la prochaine comparution est prévue pour le mois de juin.