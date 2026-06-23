Une famille ontarienne réclame 25 M$ pour une chute des remparts du Vieux-Québec

Des touristes ontariens réclament 25,5 M$ au gouvernement fédéral pour la chute de leur adolescent au bas des fortifications du Vieux-Québec. L’avocat derrière la poursuite?



Alexandre Brosseau-Wery - source : KuglerKandestin

Une famille ontarienne dont l'enfant a chuté du haut des fortifications du Vieux-Québec réclame 25,5 M$ à Parcs Canada. La famille Pinney, originaire de Burlington en Ontario, a déposé une demande introductive d'instance devant la Cour Supérieur en lien avec des évènements survenus à l'été 2025.

Le soir du 21 août, Colleen et Sean Pinney étaient à Québec avec leurs deux adolescents de 14 et 16 ans. Lorsque les deux parents attendaient qu'une table de restaurant se libère dans le secteur de la place d'Youville, les deux adolescents sont allés se promener sur les fortifications, entre la porte Saint-Jean et la porte Kent, près du palais Montcalm.

Sur le chemin du retour, le jeune Kian Pinney a trébuché et a fait une chute de sept mètres. Selon l'avocat de la famille, Me Alexandre Brosseau-Wery, l'adolescent est tombé directement sur un gros bloc de béton situé à la base du mur.

Le jeune homme a subi d'importantes lésions cérébrales qui auront des conséquences tout au long de sa vie, estime la famille. Kian conservera probablement des limitations sur le plan cognitif, de l'apprentissage, du langage, de l'éducation et sur le plan professionnel pour le reste de sa vie. Avec ces difficultés, Kian ne sera jamais en mesure de vivre une vie normale, de prendre soin de lui-même ou d'occuper un emploi rémunéré, peut-on lire dans la demande.

« Bien que l'étendue complète des dommages de Kian doive encore être évaluée par des experts, il est d'ores et déjà évident que Kian aura besoin d'une supervision 24 heures sur 24, ainsi que de soins extraordinaires de la part de ses parents, pour le reste de sa vie », extrait de la poursuite.

Pas de garde-fou

La famille reproche à Parcs Canada d'avoir fait preuve de négligence en omettant d'installer des garde-corps.

Elle soutient également que les gestionnaires de Parcs Canada étaient conscients des risques de chute, et ce, depuis 18 ans.

Selon les demandeurs, un plan de sécurité interne de Parcs Canada publié en 2007 recommandait l'installation de garde-fous spécifiquement sur les remparts ouest, où l'incident a eu lieu, dans le but de prévenir les chutes. Comme tout gestionnaire, quand il est prévisible qu'un accident puisse arriver, le gestionnaire a l'obligation d'agir avec diligence et prendre les mesures de précautions qui s'imposent pour réduire le risque, prévient Me Alexandre Brosseau-Wery.

Pour cette négligence alléguée, la famille réclame un total de 18,45 M$, qui inclut un 5 M$ pour la perte de capacité de l'adolescent et un 10 M$ pour les soins et traitements futurs. Un autre 450 000 $ est réclamé pour la douleur, la souffrance et la perte de jouissance de la vie de la famille.

Les parents réclament environ 7 M$ en compensation pour les soins passés et futurs prodigués au jeune homme, en plus des pertes de revenus. Le frère de Kian réclame également 150 000 $. Le grand total est de 25,5 M$.

Au moment de publier ce texte, Parcs Canada n'avait pas répondu à notre demande d'entrevue.