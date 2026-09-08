Wagner ouvre le sommet de l'État de droit

Le Barreau du Québec tient son premier Sommet québécois pour l'État de droit. Le juge en chef du Canada a ouvert le bal ce matin au Palais des congrès.



Marcel-Olivier Nadeau - source : Barreau du Québec

Le bâtonnier du Québec, Me Marcel-Olivier Nadeau, et le très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada, ont ouvert mardi matin, au Palais des congrès de Montréal, le premier Sommet québécois pour l'État de droit, sous le thème « S'unir pour protéger notre État de droit ».

L'exercice se déploie sur deux jours, les 8 et 9 septembre, et la participation est créditée aux heures de formation continue obligatoire des avocats.

Richard Wagner - source : Cour Suprême du Canada

Le Barreau met un chiffre en tête de sa page : 43 % des Québécois estiment que leur confiance envers les institutions publiques a reculé ces dernières années. Au lancement du sommet en juin , l'ordre professionnel avait aussi avancé que 66 % des Québécois craignent une influence politique sur les décisions judiciaires.

L'ancien président du Mouvement Desjardins Guy Cormier, conférencier au sommet, y voit un enjeu économique. Le recul de la règle de droit ailleurs dans le monde, aux États-Unis compris, devient selon lui un avantage concurrentiel canadien. « Il va y avoir un avant 2020 et un après 2030 […] les entreprises doivent aussi se demander quel est l'état du droit dans les endroits où elles pourraient faire affaire », a-t-il déclaré au Devoir.





Il met en garde contre l'excès inverse : « À trop avoir de règles, on peut en venir à se retrouver avec toujours plus de délais, de coûts additionnels et de paperasserie. »

La programmation tient de l'annuaire du milieu juridique québécois. Le sondeur Jean-Marc Léger présente un portrait mondial de l'État de droit tiré du World Justice Project. Me François Crépeau, Ad. E., professeur émérite de droit international public à McGill, et Valérie Lapointe, de l'IRPP, interviennent au même panel.

Mercredi, un bloc de trois courtes conférences réunit Me Paul Gagnon, associé et coresponsable du groupe Technologies et intelligence artificielle chez BCF, avec la Dre Sasha Luccioni, sur la protection des droits fondamentaux face aux algorithmes; Me Frédéric Bérard, François Cardinal (La Presse) et Jean-Louis Fortin (Québecor) sur l'indépendance des médias; puis un panel « Accès à la justice : la même pour tous? » avec Me Jennifer Fafard-Marconi (Info Justice Montréal), Me Luc Bélanger (Juripop) et Me Frédérick Roussel (Éducaloi).

Le programme réserve aussi un débat des partis politiques provinciaux, à 26 jours du scrutin. Nadeau, qui avait fait de l'État de droit une priorité dès son élection, prononce seul le mot de la fin, mercredi à 15 h 30.