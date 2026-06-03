Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 03 juin
L'équipe Droit-Inc
2026-06-03 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Conseiller.ère juridique principal.e - chef.fe d'équipe | Senior Legal Counsel - Team Lead – Services Conseils Landmark Inc., Montréal (Hybride)
- Avocat.e – Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, Montréal (Hybride)
- Avocat.e plaidant.e dans le domaine du droit civil et du droit fiscal – Revenu Québec, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit du travail (4 jours / semaine) – 71 Legal, Montréal (Hybride)
- Avocat.e - Litige civil (5 ans et plus) – Ksa Avocats + Notaires, Québec (Hybride)
- Directeur.trice des affaires juridiques – Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, Québec (Hybride)
- Avocat.e-conseil – Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, Québec (Hybride)
Offres en vedette
- Conseiller.ère juridique d’expérience - entreprise majeure dans son industrie – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
- Notaire fiscaliste - Ville de Trois-Rivières – Employeur confidentiel, Trois-Rivières (Présentiel)
- Avocat.e gestionnaire – Ordre professionnel – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit municipal, environnement et litige civil – SIMARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L., Alma (Hybride)
Autres offres d'emploi
- Conseiller.ère juridique - Droit de la construction – TCI+, Laval (Hybride)
- Spécialiste - offres de services - cabinet d’avocats - Montréal - salaire jusqu’à 100 000 $ par année – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Avocat.e sénior.e, litige commercial (Montréal ou Québec) – SHORE & Associés, Une entreprise d’ODGERS, Montréal ou Québec (Présentiel)
- Adjoint.e juridique litige - sénior ou intermédiaire – Recrute Action Inc, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique - litige et insolvabilité - bilingue – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e administratif.ve - ACRGTQ – Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, Québec (Hybride)
- Spécialiste en recrutement juridique – KRB Avocats, Montréal (Présentiel)
- Adjoint.e juridique – Novo Avocats inc., Québec ou Laval (Hybride)
- Avocat.e en droit des affaires (transactionnel et corporatif) – Langlois Avocats, Québec (Hybride)
- Avocat.e en droit des technologies – Langlois Avocats, Montréal ou Québec (Hybride)
- Avocat.e en litige civil et commercial – Langlois Avocats, Montréal ou Québec (Hybride)
- Avocat.e en droit du travail et de l'emploi – Langlois Avocats, Québec (Hybride)
- Associé.e – Droit du travail et de l’emploi – SHORE & Associés, Une entreprise d’ODGERS, Montréal (Présentiel)
- Juriste (avocat.e ou notaire) - soutien juridique en droit des affaires – Pellerin Potvin Gagnon, Victoriaville (Hybride)
- Juriste (avocat.e ou notaire) – Ville de Sherbrooke, Sherbrooke (Hybride)
- Procureur.e municipal.e - droit civil et pénal – Ville De Victoriaville, Victoriaville (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique – Domtar, Montreal (Hybride)
- Avocat.e superviseur.e en droit de l'immigration (remplacement congé maternité) – Le Collectif Juridique (anciennement La Clinique Juridique Du Mile End), Montréal (Hybride)
- Greffier.ère adjoint.e – Ville De Saint-lambert, Saint-Lambert (Hybride)
- Greffier.ère – Ville De Saint-lambert, Saint-Lambert (Hybride)
- Adjoint.e aux enquêtes – Ordre des dentistes du Québec, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique – Le Groupe Maurice, Montréal (Hybride)
- Analyste expert.e à la réglementation – Autorité des Marchés Financiers, Montréal (Hybride)
- Greffier.ère-audiencier.ère – Ville De Salaberry-de-valleyfield, Salaberry-de-Valleyfield (Présentiel)
- Avocat.e en droit familial (litige et médiation familiale) – CHABOT médiateurs avocats, La Prairie (Hybride)
- Conseiller.ère aux ressources humaines – Fédération Interprofessionnelle De La Santé Du Québec - Fiq, Montréal (Hybride)
- Technicien.ne juridique – Sollio Groupe Coopératif, Montréal (Hybride)
- Technicien.ne juridique (droit immobilier commercial) – Grenier Gagnon, Montréal (Hybride)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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