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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 03 juin

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 03 juin

L'équipe Droit-Inc

2026-06-03 12:00:00

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.


Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Conseiller.ère juridique principal.e - chef.fe d'équipe | Senior Legal Counsel - Team LeadServices Conseils Landmark Inc., Montréal (Hybride)
  2. Avocat.eAssociation des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, Montréal (Hybride)
  3. Avocat.e plaidant.e dans le domaine du droit civil et du droit fiscalRevenu Québec, Montréal (Hybride)
  4. Avocat.e en droit du travail (4 jours / semaine)71 Legal, Montréal (Hybride)
  5. Avocat.e - Litige civil (5 ans et plus)Ksa Avocats + Notaires, Québec (Hybride)
  6. Directeur.trice des affaires juridiquesCorporation des concessionnaires automobiles du Québec, Québec (Hybride)
  7. Avocat.e-conseilCorporation des concessionnaires automobiles du Québec, Québec (Hybride)

Offres en vedette

  1. Conseiller.ère juridique d’expérience - entreprise majeure dans son industrieGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)
  2. Notaire fiscaliste - Ville de Trois-RivièresEmployeur confidentiel, Trois-Rivières (Présentiel)
  3. Avocat.e gestionnaire – Ordre professionnelGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)
  4. Avocat.e en droit municipal, environnement et litige civilSIMARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L., Alma (Hybride)

Autres offres d'emploi

  1. Conseiller.ère juridique - Droit de la constructionTCI+, Laval (Hybride)
  2. Spécialiste - offres de services - cabinet d’avocats - Montréal - salaire jusqu’à 100 000 $ par annéeUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  3. Avocat.e sénior.e, litige commercial (Montréal ou Québec)SHORE & Associés, Une entreprise d’ODGERS, Montréal ou Québec (Présentiel)
  4. Adjoint.e juridique litige - sénior ou intermédiaireRecrute Action Inc, Montréal (Hybride)
  5. Adjoint.e juridique - litige et insolvabilité - bilingueUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  6. Adjoint.e administratif.ve - ACRGTQAssociation des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, Québec (Hybride)
  7. Spécialiste en recrutement juridiqueKRB Avocats, Montréal (Présentiel)
  8. Adjoint.e juridiqueNovo Avocats inc., Québec ou Laval (Hybride)
  9. Avocat.e en droit des affaires (transactionnel et corporatif)Langlois Avocats, Québec (Hybride)
  10. Avocat.e en droit des technologiesLanglois Avocats, Montréal ou Québec (Hybride)
  11. Avocat.e en litige civil et commercialLanglois Avocats, Montréal ou Québec (Hybride)
  12. Avocat.e en droit du travail et de l'emploiLanglois Avocats, Québec (Hybride)
  13. Associé.e – Droit du travail et de l’emploiSHORE & Associés, Une entreprise d’ODGERS, Montréal (Présentiel)
  14. Juriste (avocat.e ou notaire) - soutien juridique en droit des affairesPellerin Potvin Gagnon, Victoriaville (Hybride)
  15. Juriste (avocat.e ou notaire)Ville de Sherbrooke, Sherbrooke (Hybride)
  16. Procureur.e municipal.e - droit civil et pénalVille De Victoriaville, Victoriaville (Présentiel)
  17. Conseiller.ère juridiqueDomtar, Montreal (Hybride)
  18. Avocat.e superviseur.e en droit de l'immigration (remplacement congé maternité)Le Collectif Juridique (anciennement La Clinique Juridique Du Mile End), Montréal (Hybride)
  19. Greffier.ère adjoint.eVille De Saint-lambert, Saint-Lambert (Hybride)
  20. Greffier.èreVille De Saint-lambert, Saint-Lambert (Hybride)
  21. Adjoint.e aux enquêtesOrdre des dentistes du Québec, Montréal (Hybride)
  22. Adjoint.e juridiqueLe Groupe Maurice, Montréal (Hybride)
  23. Analyste expert.e à la réglementationAutorité des Marchés Financiers, Montréal (Hybride)
  24. Greffier.ère-audiencier.èreVille De Salaberry-de-valleyfield, Salaberry-de-Valleyfield (Présentiel)
  25. Avocat.e en droit familial (litige et médiation familiale)CHABOT médiateurs avocats, La Prairie (Hybride)
  26. Conseiller.ère aux ressources humainesFédération Interprofessionnelle De La Santé Du Québec - Fiq, Montréal (Hybride)
  27. Technicien.ne juridiqueSollio Groupe Coopératif, Montréal (Hybride)
  28. Technicien.ne juridique (droit immobilier commercial)Grenier Gagnon, Montréal (Hybride)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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