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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 10 juin

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 10 juin

L'équipe Droit-Inc

2026-06-10 12:00:00

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.

Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Granby - Avocat.e – litige civil – 3 ansRacicot Chandonnet Ltée, Granby (Hybride)
  2. Avocat(e) – Directeur(trice) des Affaires juridiquesGIVESCO INC, Montréal (Présentiel)
  3. Intervenante sociojuridiqueRefuge Pour Les Femmes De L’ouest De L’Île, Ouest de l'Île de Montréal (Présentiel)

Offres en vedette

  1. Avocat.e (niveau intermédiaire) – Droit de l’emploi et du travailNorton Rose Fulbright, Montréal (Hybride)
  2. Directeur.rice des services administratifsPFD Avocats, Boisbriand ou Saint-Jérôme (Télétravail)
  3. Conseiller.ère juridique – Commercial / ConformitéGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)
  4. Avocat.e - litige civil et droit municipalPFD Avocats, Saint-Jérôme (Télétravail)
  5. Avocat.e en droit commercial et immobilierTotem Recrutement Inc., Montréal (Hybride)
  6. Avocat.e litige en entrepriseGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)
  7. Conseiller.ère juridique principal.eRecrutement Life After Law, Montréal
  8. Conseiller.ère juridique ou conseiller.ère juridique principal.eRecrutement Life After Law, Montréal

Autres offres d'emploi

  1. Conseiller.ère juridique / Contrat de 1 anGroupe ALDO, Montréal (Hybride)
  2. Avocat.e en droit de la famille et droit civilLe Palier Juridique Inc., Montréal (Hybride)
  3. Avocat.e en droit de la famille et droit civilLe Palier Juridique Inc., Longueuil (Hybride)
  4. Conseiller.ère juridique – (temporaire 1 an)Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, Montréal (Hybride)
  5. Avocat.e - litige civil – 1 à 10 ans - bureau de Lévis ou MontréalGaucher Ross Avocats, Lévis (Hybride)
  6. Avocat.e - droit familial – 1 à 5 ans - bureaux de Lévis et MontréalGaucher Ross Avocats, Lévis (Hybride)
  7. Avocat.e-conseil principal - Travail et Emploi - TemporaireAir Canada, Montreal (Hybride)
  8. Adjoint.e juridiqueZaurrini Avocats, Laval (Présentiel)
  9. Avocat.e - Conseiller.ère juridique pour le SPVMVille De Montréal, Montréal (Hybride)
  10. Adjoint.e administratif.ve - en cabinet d'avocats – MontréalUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  11. Avocat.e en droit du travail (litige et enquête en milieu de travail)CHABOT avocats médiateurs enquêteurs, La Prairie (Hybride)
  12. Avocat.e en droit de la santé et de la sécurité du travail - Entrée en poste immédiateL’association Internationale Des Travailleurs En Ponts, En Fer Structural, Ornemental Et D’armat, Montréal (Hybride)
  13. Avocat.e, fusions & acquisitionsZSA, Montréal (Présentiel)
  14. Conseille.èrer juridiqueZSA, Montréal (Présentiel)
  15. Secrétaire général.e et affaires corporatives, 10 ans+ | General Counsel and Corporate Affairs, 10+ years - Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de MontréalZSA, Montréal (Présentiel)
  16. Avocat.e-plaidant-.e junior en défenseIntact Corporation Financière / Intact Financial Corporation, Québec (Hybride)
  17. Conseiller.ère juridique - Plaideur.e (Droit du travail)Réseau De Transport De La Capitale, Québec (Hybride)
  18. Avocat.e en droit commercial civil et propriété intellectuelleALBI le Géant, Mascouche (Présentiel)
  19. Conseiller.ère juridique principal.eGroupe Medway, Saint-Nicolas (Présentiel)
  20. Coordonnateur.rice - Bureau des relations professionnellesCentre de services scolaire de Montréal, Montréal (Hybride)
  21. Parajuriste polyvalent.eDionne Schulze, Montréal

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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