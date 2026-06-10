Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 10 juin
L'équipe Droit-Inc
2026-06-10 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Granby - Avocat.e – litige civil – 3 ans – Racicot Chandonnet Ltée, Granby (Hybride)
- Avocat(e) – Directeur(trice) des Affaires juridiques – GIVESCO INC, Montréal (Présentiel)
- Intervenante sociojuridique – Refuge Pour Les Femmes De L’ouest De L’Île, Ouest de l'Île de Montréal (Présentiel)
Offres en vedette
- Avocat.e (niveau intermédiaire) – Droit de l’emploi et du travail – Norton Rose Fulbright, Montréal (Hybride)
- Directeur.rice des services administratifs – PFD Avocats, Boisbriand ou Saint-Jérôme (Télétravail)
- Conseiller.ère juridique – Commercial / Conformité – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
- Avocat.e - litige civil et droit municipal – PFD Avocats, Saint-Jérôme (Télétravail)
- Avocat.e en droit commercial et immobilier – Totem Recrutement Inc., Montréal (Hybride)
- Avocat.e litige en entreprise – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique principal.e – Recrutement Life After Law, Montréal
- Conseiller.ère juridique ou conseiller.ère juridique principal.e – Recrutement Life After Law, Montréal
Autres offres d'emploi
- Conseiller.ère juridique / Contrat de 1 an – Groupe ALDO, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit de la famille et droit civil – Le Palier Juridique Inc., Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit de la famille et droit civil – Le Palier Juridique Inc., Longueuil (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – (temporaire 1 an) – Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, Montréal (Hybride)
- Avocat.e - litige civil – 1 à 10 ans - bureau de Lévis ou Montréal – Gaucher Ross Avocats, Lévis (Hybride)
- Avocat.e - droit familial – 1 à 5 ans - bureaux de Lévis et Montréal – Gaucher Ross Avocats, Lévis (Hybride)
- Avocat.e-conseil principal - Travail et Emploi - Temporaire – Air Canada, Montreal (Hybride)
- Adjoint.e juridique – Zaurrini Avocats, Laval (Présentiel)
- Avocat.e - Conseiller.ère juridique pour le SPVM – Ville De Montréal, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e administratif.ve - en cabinet d'avocats – Montréal – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit du travail (litige et enquête en milieu de travail) – CHABOT avocats médiateurs enquêteurs, La Prairie (Hybride)
- Avocat.e en droit de la santé et de la sécurité du travail - Entrée en poste immédiate – L’association Internationale Des Travailleurs En Ponts, En Fer Structural, Ornemental Et D’armat, Montréal (Hybride)
- Avocat.e, fusions & acquisitions – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Conseille.èrer juridique – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Secrétaire général.e et affaires corporatives, 10 ans+ | General Counsel and Corporate Affairs, 10+ years - Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e-plaidant-.e junior en défense – Intact Corporation Financière / Intact Financial Corporation, Québec (Hybride)
- Conseiller.ère juridique - Plaideur.e (Droit du travail) – Réseau De Transport De La Capitale, Québec (Hybride)
- Avocat.e en droit commercial civil et propriété intellectuelle – ALBI le Géant, Mascouche (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique principal.e – Groupe Medway, Saint-Nicolas (Présentiel)
- Coordonnateur.rice - Bureau des relations professionnelles – Centre de services scolaire de Montréal, Montréal (Hybride)
- Parajuriste polyvalent.e – Dionne Schulze, Montréal
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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