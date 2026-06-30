Top des emplois

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 30 juin

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 30 juin

L'équipe Droit-Inc

2026-06-30 12:00:00

Commenter
Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.


Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Avocat.e / notaire fiscaliste ayant 5 à 10 ans d'expérienceLJT Avocats, Montréal (Hybride)
  2. Adjoint.e juridique (TEMPS PLEIN)FG Avocat inc., Repentigny (Présentiel)

Offres en vedette

  1. Adjoint.e juridique litige - profil exécutif - MontréalUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  2. Avocat.e fiscaliste sénior.e - Fiscalité internationale et planification des entreprisesTotem Recrutement Inc., Montréal (Télétravail)
  3. Conseiller.ère juridique expérimenté.e – Commerce au détailGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)
  4. Avocat.e - droit du travailPFD Avocats, Saint-Jérôme (Télétravail)
  5. Technicien.ne juridique (Parajuriste)Recrutement Life After Law, Montréal (Hybride)
  6. Parajuristes – Nombreux postes à offrir!Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
  7. Conseiller.ère juridique droit du travail – PlaidoirieGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)

Autres offres d'emploi

  1. Avocat.e – Droit corporatifHébert Miller Avocats S.e.n.c.r.l., Laval (Présentiel)
  2. Adjoint.e juridiqueBrunet & Robillard Avocats Inc., Laval (Présentiel)
  3. Avocat.e SSTAPCHQ, Montréal (Hybride)
  4. Avocat.e - Protection de la jeunesse - DJ DPJCIUSSSCN, Québec (Hybride)
  5. Chef.fe des relations avec le personnel et des initiatives stratégiquesUniversité Concordia, Montreal (Hybride)
  6. Stagiaire en droit des affaires – Septembre 2026 (Québec)Langlois Avocats, Québec (Présentiel)
  7. Conseiller.ère affaires juridiques, litige civilQuébecor Média Inc., Montréal (Hybride)
  8. Conseiller.ère juridique principal.e, fusions et acquisitionsTC Transcontinental, Montréal (Hybride)
  9. Conseiller.ère juridique, droit commercial et vie privéeZSA, Télétravail (Télétravail)
  10. Avocat.e – Droit de l’emploi et protection de la vie privéeZSA, Montréal (Présentiel)
  11. Avocat.e au Secrétariat de l’Ordre et Affaires juridiques (SOAJ)Barreau du Québec, Montréal (Hybride)
  12. Inspecteur.rice de niveau 1Barreau du Québec, Montréal (Hybride)
  13. Avocat.e - droit commercialSegal Santillo, Montréal (Présentiel)
  14. Avocat.e en droit municipalCentre Québécois Du Droit De L’environnement, Montreal (Hybride)
  15. Auditeur.rice de factures de frais juridiques - Détachement de 12 mois | Bilingual Legal Billing Auditor (12-Month Contract)Intact Corporation Financière / Intact Financial Corporation, Montréal, Laval, ou Toronto (Hybride)
  16. Technicien.ne juridique ou notaire Souscripteur - Assurance titres résidentielleLa Compagnie D'assurance Titres Chicago, Montréal (Présentiel)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

Partager cet article:

249
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Hallucinations tous azimut dans un procès
2.
Les facs de droit canadiennes les mieux classées au monde
3.
Résidences pour aînés : la Ville de Montréal essuie un revers en Cour supérieure
4.
Daniel Jolivet pourrait retourner en prison
5.
Action collective contre Spartan Race
EMPLOIS

EN VEDETTE