Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 30 juin
L'équipe Droit-Inc
2026-06-30 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Avocat.e / notaire fiscaliste ayant 5 à 10 ans d'expérience – LJT Avocats, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique (TEMPS PLEIN) – FG Avocat inc., Repentigny (Présentiel)
Offres en vedette
- Adjoint.e juridique litige - profil exécutif - Montréal – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Avocat.e fiscaliste sénior.e - Fiscalité internationale et planification des entreprises – Totem Recrutement Inc., Montréal (Télétravail)
- Conseiller.ère juridique expérimenté.e – Commerce au détail – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
- Avocat.e - droit du travail – PFD Avocats, Saint-Jérôme (Télétravail)
- Technicien.ne juridique (Parajuriste) – Recrutement Life After Law, Montréal (Hybride)
- Parajuristes – Nombreux postes à offrir! – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique droit du travail – Plaidoirie – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
Autres offres d'emploi
- Avocat.e – Droit corporatif – Hébert Miller Avocats S.e.n.c.r.l., Laval (Présentiel)
- Adjoint.e juridique – Brunet & Robillard Avocats Inc., Laval (Présentiel)
- Avocat.e SST – APCHQ, Montréal (Hybride)
- Avocat.e - Protection de la jeunesse - DJ DPJ – CIUSSSCN, Québec (Hybride)
- Chef.fe des relations avec le personnel et des initiatives stratégiques – Université Concordia, Montreal (Hybride)
- Stagiaire en droit des affaires – Septembre 2026 (Québec) – Langlois Avocats, Québec (Présentiel)
- Conseiller.ère affaires juridiques, litige civil – Québecor Média Inc., Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique principal.e, fusions et acquisitions – TC Transcontinental, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique, droit commercial et vie privée – ZSA, Télétravail (Télétravail)
- Avocat.e – Droit de l’emploi et protection de la vie privée – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e au Secrétariat de l’Ordre et Affaires juridiques (SOAJ) – Barreau du Québec, Montréal (Hybride)
- Inspecteur.rice de niveau 1 – Barreau du Québec, Montréal (Hybride)
- Avocat.e - droit commercial – Segal Santillo, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e en droit municipal – Centre Québécois Du Droit De L’environnement, Montreal (Hybride)
- Auditeur.rice de factures de frais juridiques - Détachement de 12 mois | Bilingual Legal Billing Auditor (12-Month Contract) – Intact Corporation Financière / Intact Financial Corporation, Montréal, Laval, ou Toronto (Hybride)
- Technicien.ne juridique ou notaire Souscripteur - Assurance titres résidentielle – La Compagnie D'assurance Titres Chicago, Montréal (Présentiel)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
Partager cet article: