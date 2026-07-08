Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 8 juillet
L'équipe Droit-Inc
2026-07-08 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Adjoint.e juridique – Zaurrini Avocats, Laval (Présentiel)
- Avocat.e en droit familial (litige et médiation familiale) – CHABOT avocats médiateurs enquêteurs, La Prairie (Hybride)
Offres en vedette
- Conseiller.ère juridique fusions et acquisitions – Saputo, Montréal (Hybride)
- Avocat.e – litige civil et commercial – 2-3 ans – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
Autres offres d'emploi
- Conseiller.ère juridique – ZSA, Montréal (Hybride)
- Avocat.e, Fusions & acquisitions et financement – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Technicien.ne juridique – Ville de Saguenay, Saguenay (Hybride)
- Avocat.e en droit des affaires – Brouillette Légal Inc, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit autochtone – O'Reilly, André-Grégoire & Associés, Montréal (Hybride)
- Avocat.e / notaire fiscaliste ayant 3 à 5 ans d'expérience – LJT Avocats, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit du travail et de l’emploi – Gattuso Bouchard Mazzone, Avocats, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e en responsabilité civile / droit de la santé – 5 à 15 ans - Sherbrooke, Québec, Montréal ou Trois-Rivières – Lavery, Sherbrooke (Hybride)
- Avocat.e (litige civil et commercial) – L'autorité Des Marchés Financiers, Québec (Hybride)
- Conseiller.ère juridique principal.e, 5 ans+ | Senior Legal Counsel. 5 years+ - Chantier Davie – ZSA, Lévis, Montréal ou Ottawa (Présentiel)
- Notaire en droit immobilier et financement hypothécaire – Lambert & Olivier Notaires inc., Beloeil (Hybride)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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