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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 8 juillet

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 8 juillet

L'équipe Droit-Inc

2026-07-08 12:00:00

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.


Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Adjoint.e juridiqueZaurrini Avocats, Laval (Présentiel)
  2. Avocat.e en droit familial (litige et médiation familiale)CHABOT avocats médiateurs enquêteurs, La Prairie (Hybride)

Offres en vedette

  1. Conseiller.ère juridique fusions et acquisitionsSaputo, Montréal (Hybride)
  2. Avocat.e – litige civil et commercial – 2-3 ansGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)

Autres offres d'emploi

  1. Conseiller.ère juridiqueZSA, Montréal (Hybride)
  2. Avocat.e, Fusions & acquisitions et financementZSA, Montréal (Présentiel)
  3. Technicien.ne juridiqueVille de Saguenay, Saguenay (Hybride)
  4. Avocat.e en droit des affairesBrouillette Légal Inc, Montréal (Hybride)
  5. Avocat.e en droit autochtoneO'Reilly, André-Grégoire & Associés, Montréal (Hybride)
  6. Avocat.e / notaire fiscaliste ayant 3 à 5 ans d'expérienceLJT Avocats, Montréal (Hybride)
  7. Avocat.e en droit du travail et de l’emploiGattuso Bouchard Mazzone, Avocats, Montréal (Présentiel)
  8. Avocat.e en responsabilité civile / droit de la santé – 5 à 15 ans - Sherbrooke, Québec, Montréal ou Trois-RivièresLavery, Sherbrooke (Hybride)
  9. Avocat.e (litige civil et commercial)L'autorité Des Marchés Financiers, Québec (Hybride)
  10. Conseiller.ère juridique principal.e, 5 ans+ | Senior Legal Counsel. 5 years+ - Chantier DavieZSA, Lévis, Montréal ou Ottawa (Présentiel)
  11. Notaire en droit immobilier et financement hypothécaireLambert & Olivier Notaires inc., Beloeil (Hybride)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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