Ce qui bouge sur les campus

Quoi de neuf dans vos facultés? Comme chaque semaine, Droit-inc vous fait un récapitulatif des dernières actualités.

Université Laval

Lise Brun - source : Université Laval

La stagiaire postdoctorale Lise Brun obtient une bourse de 45 000$ du Fonds de recherche du Québec (FRQ) afin de mettre en œuvre un plan de mobilisation des connaissances issu de ses recherches sur l'influence de la Cour suprême du Canada dans la protection des droits fondamentaux à l'international.

Ce financement s'inscrit dans la continuité du soutien accordé par le FRQ à ses travaux de recherche. Après avoir bénéficié d'une bourse postdoctorale de l'organisme pour la réalisation de son projet, Lise Brun pourra désormais favoriser le transfert auprès des milieux de pratique, de l'éducation et du grand public.

Source : Université de Sherbrooke

Les 10 et 11 juin derniers, l’Université de Sherbrooke a tenu le colloque international et multidisciplinaire « Assurer la protection des droits de l’enfant dans un monde en mutation ».

Issu d’un partenariat entre l’Observatoire sur les droits de l’enfant et le Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles (CRUJeF), l'événement a permis de réunir une vingtaine de conférencières et conférenciers de diverses disciplines (droit, travail social, psychologie, psychoéducation et médecine).





Université de Montréal

Source : Université de Montréal

Du 15 au 19 juin 2026, la Faculté de droit de l’Université de Montréal a eu le plaisir d’accueillir la deuxième édition de l’École d’été en intelligence artificielle responsable, organisée en partenariat avec la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

Pendant cinq jours, 17 participantes et participants, étudiants et professionnels, dont trois étudiants de Lyon, ont pris part à des échanges interdisciplinaires stimulants portant sur les grands enjeux soulevés par l’intelligence artificielle.

Animées par des spécialistes reconnus du Canada et de la France, les conférences et discussions ont permis d’explorer les dimensions juridiques, économiques et sociétales de cette transformation majeure de nos sociétés.