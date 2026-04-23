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Coupe Jacques-Deslauriers : le duo gagnant dévoilé

Coupe Jacques-Deslauriers : le duo gagnant dévoilé
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-04-23 10:30:30

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L’Université Laval a récemment organisé son traditionnel concours de plaidoirie…

Source : LinkedIn

Lily-Rose Fillion et Ariane Belleville ont remporté les honneurs lors de la finale de la Coupe Jacques-Deslauriers, organisée par la Faculté de droit de l’Université Laval.


Ce concours de plaidoirie s’inscrit dans le cadre du cours « Tribunal-école en droit civil ».

Le cabinet Stein Monast a également souligné la contribution de plusieurs juristes impliquées dans cette édition, dont Jessica Gauthier, juge invitée, Marie-Hélène Bétournay, membre du jury de la finale, ainsi que Maud Rivard, chargée de cours.

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