Coupe Jacques-Deslauriers : le duo gagnant dévoilé

L’Université Laval a récemment organisé son traditionnel concours de plaidoirie…

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Lily-Rose Fillion et Ariane Belleville ont remporté les honneurs lors de la finale de la Coupe Jacques-Deslauriers, organisée par la Faculté de droit de l’Université Laval.

Ce concours de plaidoirie s’inscrit dans le cadre du cours « Tribunal-école en droit civil ».

Le cabinet Stein Monast a également souligné la contribution de plusieurs juristes impliquées dans cette édition, dont Jessica Gauthier, juge invitée, Marie-Hélène Bétournay, membre du jury de la finale, ainsi que Maud Rivard, chargée de cours.