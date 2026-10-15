Un futur avocat engagé pour ses pairs

À l’aube de sa carrière juridique, un étudiant de l’École du Barreau s’engage pour la relève. Rencontre avec un jeune juriste qui entend faire sa marque.



Source : Charles Tarini

Le 9 octobre dernier, Charles Tarini recevait une bourse d’excellence de 2 000 $ de l’Association des juristes italo-canadiens du Québec (AJICQ), lors du banquet annuel de l’association.

Étudiant en droit à l’Université Laval et candidat à la profession d’avocat, il a notamment travaillé au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec.

Animé depuis toujours par le désir de représenter et de défendre les intérêts de ses pairs, Charles Tarini a également été nommé récemment président de l’Association des jeunes juristes de Québec.

Droit-inc s’est entretenu avec lui pour discuter de cette distinction, de son parcours et de ses ambitions pour la relève juridique.

Vous venez de recevoir une bourse de l’Association des juristes italo-canadiens du Québec. Que représente cette distinction pour vous?

C’est un grand honneur et une véritable source de fierté. Cette bourse reconnaît non seulement l’excellence du dossier académique, mais aussi le parcours dans son ensemble, notamment les implications et les expériences professionnelles.

Je suis particulièrement fier de recevoir cette reconnaissance de la part d’une association qui regroupe des juristes exceptionnels, dont plusieurs sont très reconnus dans leur domaine et certains ont fait partie de la magistrature. J’ai eu la chance de me retrouver en leur présence lors du banquet de remise des bourses.

Cette distinction revêt également une dimension personnelle. Toute ma famille paternelle est d’origine italienne et a grandi au sein de communautés italiennes.

Vous vous apprêtez également à travailler auprès d’un juge de la Cour d’appel du Québec. Qu’est-ce qui vous attire dans cette expérience?

Ce qui m’attire, c’est la possibilité de toucher à différents domaines du droit. À la Cour d’appel, on travaille sur des dossiers d’envergure, susceptibles de faire évoluer le droit.

Mais ma principale motivation est de pouvoir apprendre auprès d’un juriste d’exception. Les juges de la Cour d’appel possèdent une expérience et une expertise dont je pense pouvoir énormément apprendre. C’est une occasion privilégiée de développer mes connaissances et mon jugement juridique au début de ma carrière.

Y a-t-il des domaines du droit qui vous intéressent particulièrement?

J’ai un intérêt marqué pour le droit public, notamment le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit municipal, que j’ai eu l’occasion d’explorer un peu. Pour l’instant, je me concentre toutefois sur mon arrivée à la Cour d’appel. Mes deux premières années de pratique devraient s’y dérouler, ce qui me permettra d’approfondir mes connaissances dans différents domaines et de découvrir de nouvelles questions juridiques.

Pourquoi le droit public vous attire-t-il autant?

Cela rejoint la raison pour laquelle j’ai choisi d’étudier le droit au départ : je voulais comprendre les systèmes et le fonctionnement de la société. Je n’étais pas nécessairement certain, au début de mes études, de vouloir devenir avocat. C’est au fil de mon parcours que j’ai découvert que cette profession me correspondait.

Le droit public m’intéresse particulièrement parce qu’il porte sur la relation entre l’État et les citoyens, sur les structures de notre société et sur la manière dont cette interaction se manifeste.

Vous êtes également nouvellement président de l’Association des jeunes juristes de Québec. Pourquoi avoir choisi de vous engager dans cette organisation?

J’ai toujours aimé m’impliquer dans la représentation. J’ai notamment été président de l’association étudiante du Collège André-Grasset. Pouvoir défendre les intérêts d’une communauté et contribuer à la faire avancer est quelque chose qui me motive beaucoup. Mon engagement actuel s’inscrit dans la continuité de ces expériences.

Il y a un aspect personnel, puisque j’aime ce type d’implication, mais aussi une volonté de contribuer à la pérennité de l’association, afin qu’elle puisse continuer d’exister et de mener ses activités. Même si je suis très occupé en ce moment avec la préparation des examens du Barreau, je considère que c’est une responsabilité importante. Il faut prendre le temps de s’engager et de représenter les personnes qui comptent sur nous.

Quels projets souhaitez-vous mettre en place pour répondre aux besoins des étudiants de l’École du Barreau?

Nous venons tout juste d’entrer en fonction. Nous en sommes donc aux premières rencontres et aux premières étapes de planification, mais plusieurs initiatives sont prévues. Notre objectif est de faire avancer les intérêts des étudiants et de veiller à ce que leur parcours à l’École du Barreau se déroule le mieux possible. Nous voulons être à l’écoute de leurs préoccupations et contribuer à améliorer leur expérience.

Les besoins des étudiants varient selon l’étape du parcours, mais l’objectif général reste le même : faire en sorte que le processus se déroule de manière harmonieuse, dans un cadre adéquat et équitable. Il faut aussi veiller à ce que les étudiants qui ne réussissent pas du premier coup aient la possibilité de réessayer.

Le parcours vers la profession d’avocat est une étape déterminante pour leur avenir. Il est donc essentiel que les règles soient justes et que les étudiants bénéficient d’un encadrement approprié.