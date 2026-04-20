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Novacap lance un fonds à 5,2 milliards $

Novacap lance un fonds à 5,2 milliards $
Didier Bert

Didier Bert

2026-04-20 10:15:13

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Novacap fait naître un nouveau fonds d’investissement spécialisé en technologies. Qui sont les avocats?

Sébastien Thériault, Elise Beauregard, Andrea Dupuis, Kassandra Desmarais, Henrietta de Salis, Marc Pietro Allard, Sergio Rodriguez, Matthew Goldenberg, Marie-Emmanuelle Vaillancourt, Sarah Kessler et Alexander Ryan - source : Davies

La firme privée d’investissement Novacap frappe un grand coup.

L’entreprise basée à Brossard a achevé la souscription de près de 3,8 milliards de dollars US en engagements de capitaux, soit 5,2 milliards de dollars, dans son nouveau fonds Novacap Technologies VII.

Ce fonds spécialisé en technologies soutiendra l’investissement dans des entreprises nord-américaines du marché intermédiaire fournissant des logiciels interentreprises et des services technologiques.

Dans la structuration et la clôture du fonds, Novacap a été conseillée par une équipe d’avocats de Davies composée de Sébastien Thériault, Elise Beauregard, Andrea Dupuis, Kassandra Desmarais, Sergio Rodriguez et Matthew Goldenberg (constitution de fonds), et Marie-Emmanuelle Vaillancourt et Marc Pietro Allard (fiscalité).


Larissa Marcellino, Giovanni Smedley, Walter Turturro, Caitlin Link et Rose Ohanesian - source : Willkie
Le cabinet new-yorkais Willkie Farr & Gallagher a également conseillé Novacap, avec une équipe formée de Larissa Marcellino, Giovanni Smedley, Walter Turturro, Caitlin Link, Henrietta de Salis, Alexander Ryan et Sarah Kessler.

Avec ce nouveau fonds, Novacap porte son actif sous gestion à 12 milliards de dollars US, soit 16,4 milliards de dollars.

« La clôture de notre plus important fonds à ce jour, réalisée rapidement et au-delà de notre objectif, malgré un environnement de levée de fonds exigeant, témoigne de la conviction des investisseurs mondiaux envers notre approche disciplinée et éprouvée des acquisitions technologiques, ainsi que de notre accent mis sur le partenariat et la création de valeur », affirme Pascal Tremblay, président et chef de la direction chez Novacap. « Notre stratégie Technologies affiche un solide historique de résultats transformationnels à travers les cycles de marché, et nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée avec le déploiement de Tech VII. »

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