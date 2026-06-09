De Lavery à Stein Monast

Une avocate change de cap dans sa carrière. Qui est-elle?

Sophie Blanchet - source : Stein Monast

Sophie Blanchet rejoint Stein Monast, où elle pratique principalement en litige civil et commercial, notamment en matière de responsabilité civile et professionnelle, de litiges contractuels et de différends entre actionnaires.

Elle a amorcé sa carrière chez Lavery.

Sa pratique comprend des recours extraordinaires, notamment en matière d’injonctions et d’ordonnances de sauvegarde, ainsi que des dossiers de recouvrement de créances et de réalisation de sûretés.

Me Blanchet s’intéresse particulièrement à la procédure civile, un intérêt qui se reflète dans la gestion rigoureuse de ses dossiers, notamment en matière de respect des délais et d’analyse minutieuse des options offertes aux clients, souligne le cabinet.

Elle est diplômée en droit de l’Université Laval.