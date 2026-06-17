De McCarthy à…

Une avocate en litige change de cap dans sa carrière. De qui s’agit-il?

Ariel Parienti - source : LinkedIn

Après avoir amorcé sa carrière chez McCarthy , Me Ariel Parienti se joint au cabinet de litige montréalais INF Avocats .

« Je suis très heureuse de me joindre à une équipe dont l’excellence, le dynamisme et l’expertise sont largement reconnus. J’ai hâte de contribuer à des dossiers stimulants, de continuer à développer ma pratique et de travailler aux côtés de collègues aussi talentueux », a-t-elle indiqué sur LinkedIn.

Chez McCarthy, elle exerçait principalement en responsabilité médicale et professionnelle, en actions collectives ainsi qu’en litige civil et commercial.

Me Parienti est diplômée en droit de l’Université de Montréal.

Elle détient également un double majeur en économie et en sociologie, une formation qui, selon elle, enrichit sa compréhension des dimensions sociales et économiques des enjeux juridiques.