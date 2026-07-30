De Miller Thomson à KRB

Un avocat en litige fait le saut chez KRB. De qui s’agit-il?

Mario Taoutel - Source KRB

Après avoir pratiqué chez Miller Thomson, Me Mario Taoutel se joint à KRB à titre d’avocat au sein du groupe de litige et résolution des différends.

« Je suis ravi d’annoncer que j’ai rejoint KRB Avocats | Lawyers à titre d’avocat en litige civil et commercial! J’ai hâte de travailler aux côtés d’une équipe formidable et talentueuse dans le cadre de ce nouveau chapitre », a écrit l’avocat sur LinkedIn.

Dans ses nouvelles fonctions, Me Taoutel représentera des particuliers ainsi que des entreprises québécoises et internationales dans le cadre de litiges complexes, tant devant les tribunaux du Québec que dans le cadre de règlements à l’amiable.

Selon KRB, il accompagne ses clients dans la résolution de leurs enjeux juridiques grâce à une approche stratégique, rigoureuse et axée sur les résultats, tout en veillant à protéger leurs intérêts à chaque étape du processus.

Il est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et d’un Juris Doctor (J.D.) en common law nord-américaine.