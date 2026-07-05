De Stein Monast à Langlois

Une ancienne procureure de l’Autorité des marchés financiers arrive chez Langlois. Qui est-elle?



Catherine Boilard - source : Langlois

C’est une avocate avec une grande connaissance de l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui fait son entrée chez Langlois.

Me Catherine Boilard rejoint le groupe de litige de Langlois.

L’avocate exerce principalement en droit de la faillite, de l’insolvabilité et de la restructuration, ainsi qu’en droit bancaire.

Sa pratique est étendue à la responsabilité civile, les litiges contractuels, les litiges entre actionnaires et la réalisation de sûretés. Elle intervient aussi dans le cadre de recours extraordinaires, notamment en matière d’injonctions, d’ordonnances de sauvegarde et de saisies.

Me Boilard a développé une expertise dans les dossiers impliquant la nomination d’un administrateur provisoire en vertu de la Loi sur l’encadrement du secteur financier. Elle a effectué des représentations devant la Cour d’appel, la Cour supérieure, la Cour du Québec, et devant le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) dans le cadre de recours fondés sur la Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF).

Admise au Barreau en 2015, Me Boilard a fait son stage en droit au sein de Revenu Québec, où elle a ensuite pratiqué comme agente d’opposition.

Mais c'est surtout à l'AMF que l'avocate a mené l'essentiel de sa carrière professionnelle jusqu'à présent, puisqu'elle y a exercé comme procureure pour la Direction du contentieux durant près de huit ans. Elle a pratiqué le litige administratif et civil, ainsi qu’en matière pénale.

L’avocate vient d’effectuer un passage d’un an chez Stein Monast.

Me Catherine Boilard détient un baccalauréat en droit, profil entrepreneurial, et un MBA en services financiers de l'Université Laval.