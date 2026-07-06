De Stikeman à McCarthy

Une avocate en droit des affaires rejoint le cabinet. Qui est-elle?



Stéphanie Beaudoin - source : LinkedIn

Après plus de six ans chez Stikeman Elliott, Me Stéphanie Beaudoin poursuit sa carrière chez McCarthy Tétrault au sein du groupe de droit des affaires.

« J’ai le plaisir de vous annoncer que je me suis récemment jointe à l’équipe de droit des affaires de McCarthy Tétrault, où je poursuis ma pratique en marchés des capitaux et en fusions et acquisitions », souligne-t-elle sur LinkedIn.

Elle avait joint Stikeman Elliott en 2019 comme étudiante d’été, avant d’y effectuer son stage au sein des groupes Droit des affaires et Fiscalité du bureau de Montréal.

Au cours de son passage, elle a également été détachée auprès des services juridiques de trois clients du cabinet.

Durant son parcours universitaire, dans le cadre d’un programme coopératif en droit, elle a reçu la bourse du juge Pierre E. Audet pour l’excellence de ses résultats en prévention et règlement des différends, et a figuré au Palmarès du doyen de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke à chacune de ses années d’études.

Elle a également été bénévole à la clinique juridique entrepreneuriale de cette même université.