Un nouvel assermenté chez Liebman Légal

Un avocat en litige civil et commercial vient d'être assermenté. Qui est-il?

Olivier Marceau - source : LinkedIn

Le cabinet montréalais Liebman Légal compte un nouvel avocat.

Me Olivier Marceau vient d’être assermenté et embauché à titre d'avocat litige civil commercial au sein du cabinet de Westmount. Il effectuait son stage en droit au sein de Liebman Légal depuis l'été dernier.

Me Olivier Marceau est diplômé d’un baccalauréat en droit civil de l’Université de Montréal, et d’un juris doctor de l’Université d’Ottawa.

Olivier Marceau a fait une maîtrise en droit des affaires à l'Université de Tel-Aviv. Il avait ensuite effectué un stage de cinq mois à la Cour suprême d’Israël. Il était stagiaire au moment de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Le nouvel avocat est le fils de Richard Marceau, avocat et premier vice-président du Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA), et de Me Lori Beckerman, avocate décédée en 2014. Il rend hommage à ses parents dans une publication sur les réseaux sociaux, annonçant son assermentation.

« Ayant grandi dans une maison où le droit faisait partie des conversations quotidiennes, j’ai eu la chance d’être inspiré très tôt par mes parents, tous deux avocats, dont les parcours et les valeurs m’ont guidé vers cette voie », écrit-il.

« Devenir avocat revêt une signification particulière pour moi, car c’est, en quelque sorte, la poursuite du chemin qu’ils ont entrepris il y a plusieurs années lorsqu’ils se sont rencontrés à la faculté de droit de Western. C’est à la fois un privilège et un honneur de suivre leurs traces. »

Lors de son assermentation, Me Olivier Marceau tenait une photo de ses parents, prise le jour où ils ont reçu leur diplôme en droit.