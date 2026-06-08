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Une avocate chez Cain Lamarre

Une avocate chez Cain Lamarre
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-09 08:30:17

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Le cabinet accueille une nouvelle avocate en droit des affaires. Qui est-elle?

Edith D. Poirier - source : LinkedIn

Me Edith D. Poirier se joint au cabinet Cain Lamarre à titre d’avocate en droit des affaires au bureau de Québec.

Avant de faire le saut en pratique privée, elle a œuvré pendant six ans comme conseillère juridique chez Sollio Groupe Coopératif.

Sur LinkedIn, l’avocate s’est dite heureuse de rejoindre sa nouvelle équipe. « Je viens de me joindre à la merveilleuse équipe de droit des affaires de Cain Lamarre, bureau de Québec. Quel honneur de rejoindre un cabinet qui a le vent dans les voiles et des équipes de très haut calibre », a-t-elle écrit.


Au cours de sa carrière, Me Poirier a également travaillé chez PBE Avocats ainsi qu’au sein de Groupe Sélection.

Elle est diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke.

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