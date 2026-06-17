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Une nouvelle parajuriste chez…

Une nouvelle parajuriste chez…
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-18 08:30:29

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Un cabinet recrute une nouvelle parajuriste au sein de son équipe. Qui est-elle?

Stéphanie Fortin source linkedIn
Stéphanie Fortin - Source LinkedIn

Après deux années chez Stein Monast, Stéphanie Fortin se joint à Beauvais Truchon à titre de parajuriste. Elle mettra à profit son expertise en droit corporatif et transactionnel.

« Je suis profondément reconnaissante pour les apprentissages, les défis relevés et les liens tissés au sein d’une équipe exceptionnelle. Un remerciement spécial à mon ancien patron et mentor, Gino Cillis, pour qui j’ai la plus grande admiration », écrit-elle sur LinkedIn.

Auparavant, Stéphanie Fortin a travaillé au sein du cabinet Fasken ainsi que pour l’entreprise Trudel, où elle a développé une pratique axée notamment sur la rédaction de baux commerciaux, de lettres d’intention, ainsi que sur les prolongations et amendements de baux.

Elle est diplômée en droit de l’Université Laval.

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