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Une recrue chez Juriseo

Une recrue chez Juriseo
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-15 08:30:12

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Le cabinet accueille une nouvelle avocate au sein de son équipe. De qui s’agit-il?
Elisabeth Côté - source : Juriseo


Me Elisabeth Côté se joint au cabinet Juriseo.

L’avocate exerce dans plusieurs domaines du droit, notamment en droit de la famille, en droit du travail, en litige civil ainsi qu’en droit criminel et pénal.

« Ayant à cœur le meilleur intérêt de ses clients, Me Côté défend avec vigueur et succès leurs droits devant les différentes instances judiciaires québécoises », souligne le cabinet.

Au cours de sa carrière, elle a piloté des dossiers d’envergure devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale. Elle a également plaidé plusieurs affaires criminelles devant la Cour de justice de l’Ontario.

Diplômée de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, Me Côté est membre du Barreau du Québec depuis 2020. Elle est également membre de l’Association du Jeune Barreau de Montréal et de l’Association des avocats de la défense de Montréal.

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