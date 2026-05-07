Une recrue chez Lavery

Le cabinet agrandit son groupe Litige et règlement des différends… Qui est la recrue?

Myriam Chapdelaine - source : Lavery

Myriam Chapdelaine se joint au cabinet Lavery au sein du groupe Litige et règlement des différends, où elle concentre sa pratique en litige civil et commercial.

Au cours de son parcours universitaire, elle a notamment effectué un stage au sein de l’équipe juridique du Centre québécois du droit de l’environnement.

Elle a également acquis une expérience diversifiée en litige civil et commercial, ainsi qu’en droit du travail et en droit de la famille.

Me Chapdelaine est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.