Décès d’un avocat d’affaires

Un avocat en droit des affaires est décédé. Qui était-il?



Jacques Boivin - source : LinkedIn

L’avocat Jacques Boivin s’est éteint à l’âge de 65 ans.

Il pratiquait au sein de Sollio Groupe Coopératif.

Jacques Boivin a été admis au Barreau en 1994, à l’âge de 33 ans, après une première carrière professionnelle comme vendeur dans le secteur de l’habillement. Il vient alors de finir son baccalauréat en droit à l’Université Laval. Il détenait déjà un baccalauréat avec une majeure en sciences politiques et un certificat en administration des affaires.

Me Jacques Boivin fait son stage en droit chez Kronström Desjardins à Québec. Il y exerce pendant près de dix années.

L’avocat fait l’essentiel de sa carrière professionnelle à Québec, en droit commercial, fusions-acquisitions, faillite et insolvabilité. En entrevue avec Droit-inc, l’avocat avait confié son choix de rester proche de ses clients, et de ne pas viser de carrière dans de grands cabinets nationaux.

En 2002, Me Boivin rejoint le cabinet Beauvais Truchon, où il pratique durant une autre décennie, avant d’exercer au sein de KSA à partir de 2013.

Simultanément, Jacques Boivin est membre du conseil d’administration d’Exportation et Développement Canada (EDC) pendant 9 ans.

En 2017, Me Jacques Boivin décide de rejoindre le cabinet boutique Dion Rhéaume, avant de passer chez Lévesque Lavoie.

C’est en 2021 que Me Boivin se joint à la coopérative agricole Sollio, à titre de conseil.

Parallèlement à son parcours professionnel, Jacques Boivin s’est engagé comme membre du conseil et secrétaire, ainsi que président du comité de gouvernance de la Fondation Sourdine, un organisme qui soutient les activités de l’École oraliste de Québec pour les enfants sourds et qui ont un trouble langagier.

L’avocat a aussi agi au sein de la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.

Sur la page de l’avis de décès, l’avocate Marie-Chantal Turcotte partage son témoignage: « Nous avons débuté notre carrière ensemble chez Kronstrom Desjardins à l'époque, et au fil des années, j'ai eu le privilège de connaître un homme droit, loyal et profondément généreux de son temps et de son amitié. Dans les moments plus difficiles, Jacques était toujours présent, offrant son soutien avec discrétion et bienveillance.

Sérieux lorsqu'il le fallait, mais toujours prêt à partager un bon moment et à faire rire ceux qui l'entouraient, il laisse derrière lui le souvenir d'un homme authentique dont l'humour, la présence et l'amitié me manqueront. »

De son côté, Me Sylvain Aird se rappelle du défunt: « Je garde de lui un souvenir très vivant — je l’ai connu à l’époque où il était avocat chez Kronström Desjardins. Bougonneux à ses heures, extravagant à sa manière, il était surtout un personnage unique, profondément chaleureux et attachant.

J’ai eu un réel plaisir à le retrouver plus tard chez Sollio, toujours égal à lui-même, avec cette présence bien à part qui ne laissait personne indifférent. »

Jacques Boivin laisse dans le deuil sa conjointe Karine Audet.