Deuxième limitation provisoire du droit d’exercice pour un avocat

Une deuxième limitation provisoire du droit d’exercice a été imposée à un avocat criminaliste de Montréal. Pourquoi?



Franco Schiro - source : Facebook

Le Conseil de discipline du Barreau du Québec a imposé une nouvelle limitation provisoire au droit d’exercer de Me Franco Schiro.

Cette décision, exécutoire depuis le 29 avril, fait suite aux récentes accusations criminelles portées contre Me Schiro.

Selon ce que des médias, dont La Presse, ont rapporté en février, ces accusations concernent des menaces que l’avocat de 47 ans aurait proférées contre deux agents d’infiltration de la Sûreté du Québec.

Ces gestes seraient survenus dans le cadre de l’enquête policière nommée « Réclamer », qui visait une série d’extorsions. Selon la police, Me Schiro aurait agi comme intermédiaire dans ces dossiers et aurait menacé les agents doubles lors de discussions.

L’avocat a pour sa part affirmé à La Presse qu'il représentait un client dans un dossier civil et qu'il ignorait que les agents d’infiltration étaient des policiers puisqu'ils s'étaient présentés à lui comme des prêteurs privés. Les agents l’auraient même intimidé en se présentant à son bureau, a-t-il déclaré au quotidien.

La limitation d’exercice provisoire imposée par le Conseil de discipline oblige Me Schiro à informer tous ses clients, actuels et futurs, des accusations dont il fait l'objet. Il doit également s’abstenir d’accepter de nouveaux mandats en matière criminelle pour des infractions de menace de causer la mort, des lésions corporelles ou d’intimidation.

Une première limitation provisoire avait déjà été imposée à Me Franco Schiro en septembre 2024, en lien avec une condamnation criminelle antérieure. Celle-ci concernait des événements survenus en juin 2023, lorsque l’avocat avait menacé des employés de Passeport Canada en raison d’un retard dans l’obtention de son passeport.

Déclaré coupable un an plus tard, Me Schiro a obtenu une absolution inconditionnelle. Malgré cette absolution, il a interjeté appel du verdict de culpabilité, mais la Cour Supérieure a rejeté son pourvoi. L’avocat a également déposé une poursuite de 2 millions de dollars contre Passeport Canada et la fonctionnaire qui a témoigné à son procès.

Me Schiro n’avait pas donné suite à notre demande de commentaires au moment de mettre cet article en ligne.