L’avocat René Verret candidat pour le PLQ à Québec

L’avocat est notamment connu pour avoir fait condamner Guy Turcotte lors de son deuxième procès.

René Verret - source : Radio-Canada

L'avocat René Verret portera les couleurs du Parti libéral du Québec (PLQ) dans la circonscription de Louis-Hébert, à Québec, a confirmé Radio-Canada.

Me Verret, qui s'est fait connaître en tant que procureur dans le procès de l'ex-cardiologue Guy Turcotte, doit officialiser son saut en politique lundi.

La nouvelle avait d'abord été révélée dimanche par Le Soleil.

Chloé Fauchon - source : LinkedIn

Située à l'ouest de la ville de Québec, la circonscription de Louis-Hébertest représentée par la députée caquistedepuis 2017.







Mme Guilbault a annoncé qu'elle ne sollicitera pas de nouveau mandat. Le Parti québécois mise sur l'avocate Chloé Fauchon dans cette circonscription.