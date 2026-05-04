L’avocat René Verret candidat pour le PLQ à Québec
Radio Canada
2026-05-04 13:15:28
L’avocat est notamment connu pour avoir fait condamner Guy Turcotte lors de son deuxième procès.
L'avocat René Verret portera les couleurs du Parti libéral du Québec (PLQ) dans la circonscription de Louis-Hébert, à Québec, a confirmé Radio-Canada.
Me Verret, qui s'est fait connaître en tant que procureur dans le procès de l'ex-cardiologue Guy Turcotte, doit officialiser son saut en politique lundi.
La nouvelle avait d'abord été révélée dimanche par Le Soleil.
Située à l'ouest de la ville de Québec, la circonscription de Louis-Hébert est représentée par la députée caquiste Geneviève Guilbault depuis 2017.
Mme Guilbault a annoncé qu'elle ne sollicitera pas de nouveau mandat. Le Parti québécois mise sur l'avocate Chloé Fauchon dans cette circonscription.
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