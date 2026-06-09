Le Barreau change de bâtonnier

Un remaniement est survenu au conseil du Barreau de Québec à la suite de la nomination du bâtonnier à la Cour supérieure…

La nomination du bâtonnier du Barreau de Québec, Nicolas Moisan, à la magistrature de la Cour supérieure du Québec en tout début de mandat a entraîné des changements au sein du Conseil de l’Ordre.



Gabriel Bervin - source : Barreau de Québec

Le Barreau de Québec a procédé à la nomination de Me Gabriel Bervin à titre de bâtonnier. Procureur aux poursuites criminelles et pénales au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), il pratique principalement en droit criminel et pénal.

Il représente l’État dans divers dossiers entendus devant les tribunaux de première instance et les cours d’appel, incluant la Cour suprême du Canada.

Renée-Maude Vachon - source : Barreau de Québec

Le Conseil accueille également Me, avocate chez Langlois Avocats, à titre de première conseillère. Elle pratique en litige civil et en droit des assurances, notamment en matière de responsabilité civile et professionnelle, ainsi que dans des dossiers liés à la construction et à l’immobilier.

Enfin, Me Cynthia Brière a été nommée secrétaire du Conseil. Avocate en droit de la famille au sein du cabinet Frédérick Hains Demers, elle intervient en matière de garde d’enfants, de pension alimentaire, de divorce et d’autorité parentale, de même que dans des dossiers relevant du droit de la jeunesse.