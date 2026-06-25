Un avocat renonce à un saut en politique

L'avocat ne se lancera finalement pas dans l'arène politique…

René Verret - source : LinkedIn

Le Parti libéral du Québec avait pourtant investi Me René Verret dans la circonscription Louis-Hébert.

Mais l’ancien procureur de la Couronne a choisi de renoncer à son saut en politique provinciale.

« À 66 ans, je dois me rendre à l’évidence : malgré toute ma volonté et mon désir de servir, je n’ai pas l’énergie ni la disponibilité […] pour m’investir à la hauteur de ce qu’exige la politique active aujourd’hui. C’est moi qui ai approché le Parti libéral du Québec avec l’intention d’en porter les couleurs, mais je me dois aujourd’hui de reconnaître ma réalité avec lucidité, honnêteté et humilité », écrit Me Verret dans une publication diffusée sur le réseau social X.

Admis au Barreau en 1984, Me Verret a agi à titre de procureur de la Couronne pendant plus de 33 ans. Il a plaidé devant toutes les instances, jusqu’à la Cour suprême du Canada.

En 2016, René Verret représentait le ministère public dans le procès de Guy Turcotte, condamné à un minimum de 17 années de prison pour le meurtre de ses deux enfants.

L’avocat a ensuite rejoint le cabinet Boucher, où il pratique en droit criminel et pénal.

Il a enseigné pendant plusieurs années à l’école des poursuivants du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Il enseigne à l’école du Barreau depuis 2002.