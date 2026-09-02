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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 2 septembre

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 2 septembre

L'équipe Droit-Inc

2026-09-02 12:00:00

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.

Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Technicien.ne juridique en droit des affairesLeviat Legal, Montréal (Hybride)
  2. Enquêteur.rice principal.eBarreau De Montréal, Montréal (Hybride)

Offres en vedette

  1. Technicien.ne juridiqueMarceau & Boudreau Avocats, Blainville (Présentiel)
  2. Conseiller.ère juridique junior (divers domaines) – 6 mois d’expérienceNeolegal, Montréal (Télétravail)
  3. Conseiller.ère juridique expérimenté.eGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)
  4. Avocat.e junior – Généraliste (droit civil ET common law)Totem Recrutement Inc., Montréal (Présentiel)

Autres offres d'emploi

  1. Avocat.e, fusions & acquisitionsZSA, Montréal (Présentiel)
  2. Directeur.rice, Affaires juridiques, Financement spécialiséZSA, Montréal ou Toronto (Présentiel)
  3. Avocat.e en droit de la famille et droit civilLe Palier Juridique Inc., Laval (Hybride)
  4. Conseiller.ère juridiqueLareau courtiers d'assurances, Napierville (Hybride)
  5. Conseiller.ère principal.e, Droit des technologiesDesjardins, Montréal ou Lévis (Hybride)
  6. Conseiller.ère juridique principal.e, Droit corporatif et valeurs mobilièresDesjardins, Montréal ou Lévis (Hybride)
  7. Avocat.e-conseil principal, Droit du travail et de l'emploi | Senior Legal Counsel - Employment and Labour LawPoste Canada, Montréal
  8. Avocat.e en droit du travail (3 ans et plus)Bessette Avocats inc., Montréal (Hybride)
  9. Tuteur.trice - examen du Barreau - temps partielSharpened Inc., Montréal (Télétravail)
  10. Conseiller.ère en relations du travail associatifChiquette, Avocats, Candiac (Télétravail)
  11. Avocat.e niveau 1Ville De Longueuil, Longueuil (Télétravail)
  12. Parajuriste sénior.e – droit immobilier | Senior Real Estate ParalegalPlaza Reit, Pointe-Claire (Hybride)
  13. Conseiller.ère juridique – droit immobilier | Legal Counsel – Real EstatePlaza Reit, Pointe-Claire (Hybride)
  14. Avocat.e en droit pénal et administratifL'autorité Des Marchés Financiers, Montréal ou Québec (Hybride)
  15. Agent.e de secrétariat juridique au contentieuxL'autorité Des Marchés Financiers, Montréal ou Québec (Hybride)
  16. Conseiller.ère juridique (attaché.e d'administration)Cégep de Sainte-Foy, Québec (Hybride)
  17. Avocat.e - Droit du travail et de l’emploi (5 ans d’expérience)BLG, Montréal (Hybride)
  18. Avocat.eVille de Saint-Constant, Saint-Constant (Présentiel)
  19. Avocat.e, ReprésentationL'Association du Barreau canadien, Ottawa (Hybride)
  20. Avocat.e recherché.e - 0-3 an(s) d’expérienceAVOCATS DNAP INC., Montréal
  21. Avocat.e recherché.e - quatre (4) ans d’expérience minimumAVOCATS DNAP INC., Montréal
  22. Avocat.e en litige, conformité et crimes économiques – 5 à 8 ans de pratique (Montréal)Langlois Avocats, Montréal (Hybride)
  23. Adjoint.e juridique polyvalent.eGBV Avocats, Trois-Rivières (Présentiel)
  24. Adjoint.e juridique – droit du travailGBV Avocats, Montréal (Présentiel)
  25. Adjoint.e juridique – droit de la constructionGBV Avocats, Montréal (Présentiel)
  26. Avocat.e en litige – droit administratif / environnementGBV Avocats, Québec (Hybride)
  27. Avocat.e ou notaire en droit des affairesGBV Avocats, Trois-Rivières (Présentiel)
  28. Avocat.e en droit du travailGBV Avocats, Québec (Hybride)
  29. Avocat.e en litige – droit de la constructionGBV Avocats, Québec (Hybride)
  30. Avocat.e – service du secrétariat général et des affaires corporativesCentre de services scolaire des Hautes-Rivieres, Saint-Jean-sur-Richelieu (Hybride)
  31. Avocat.e en litige civil et commercialGBV Avocats, Québec (Hybride)
  32. Avocat.e ou notaire en droit des affaires - SéniorGBV Avocats, Québec (Hybride)
  33. Avocat.e ou notaire en droit des affairesGBV Avocats, Québec (Hybride)
  34. Avocat.e en droit criminel et pénalColibri Avocats Inc., Montréal (Présentiel)
  35. Conseiller.ère juridique - affaires commerciales canadiennes | Canadian Business Counsel - Commercial AffairesRecrutement BJRC, Mirabel

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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