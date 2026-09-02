Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 2 septembre
L'équipe Droit-Inc
2026-09-02 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Technicien.ne juridique en droit des affaires – Leviat Legal, Montréal (Hybride)
- Enquêteur.rice principal.e – Barreau De Montréal, Montréal (Hybride)
Offres en vedette
- Technicien.ne juridique – Marceau & Boudreau Avocats, Blainville (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique junior (divers domaines) – 6 mois d’expérience – Neolegal, Montréal (Télétravail)
- Conseiller.ère juridique expérimenté.e – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
- Avocat.e junior – Généraliste (droit civil ET common law) – Totem Recrutement Inc., Montréal (Présentiel)
Autres offres d'emploi
- Avocat.e, fusions & acquisitions – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Directeur.rice, Affaires juridiques, Financement spécialisé – ZSA, Montréal ou Toronto (Présentiel)
- Avocat.e en droit de la famille et droit civil – Le Palier Juridique Inc., Laval (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – Lareau courtiers d'assurances, Napierville (Hybride)
- Conseiller.ère principal.e, Droit des technologies – Desjardins, Montréal ou Lévis (Hybride)
- Conseiller.ère juridique principal.e, Droit corporatif et valeurs mobilières – Desjardins, Montréal ou Lévis (Hybride)
- Avocat.e-conseil principal, Droit du travail et de l'emploi | Senior Legal Counsel - Employment and Labour Law – Poste Canada, Montréal
- Avocat.e en droit du travail (3 ans et plus) – Bessette Avocats inc., Montréal (Hybride)
- Tuteur.trice - examen du Barreau - temps partiel – Sharpened Inc., Montréal (Télétravail)
- Conseiller.ère en relations du travail associatif – Chiquette, Avocats, Candiac (Télétravail)
- Avocat.e niveau 1 – Ville De Longueuil, Longueuil (Télétravail)
- Parajuriste sénior.e – droit immobilier | Senior Real Estate Paralegal – Plaza Reit, Pointe-Claire (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – droit immobilier | Legal Counsel – Real Estate – Plaza Reit, Pointe-Claire (Hybride)
- Avocat.e en droit pénal et administratif – L'autorité Des Marchés Financiers, Montréal ou Québec (Hybride)
- Agent.e de secrétariat juridique au contentieux – L'autorité Des Marchés Financiers, Montréal ou Québec (Hybride)
- Conseiller.ère juridique (attaché.e d'administration) – Cégep de Sainte-Foy, Québec (Hybride)
- Avocat.e - Droit du travail et de l’emploi (5 ans d’expérience) – BLG, Montréal (Hybride)
- Avocat.e – Ville de Saint-Constant, Saint-Constant (Présentiel)
- Avocat.e, Représentation – L'Association du Barreau canadien, Ottawa (Hybride)
- Avocat.e recherché.e - 0-3 an(s) d’expérience – AVOCATS DNAP INC., Montréal
- Avocat.e recherché.e - quatre (4) ans d’expérience minimum – AVOCATS DNAP INC., Montréal
- Avocat.e en litige, conformité et crimes économiques – 5 à 8 ans de pratique (Montréal) – Langlois Avocats, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique polyvalent.e – GBV Avocats, Trois-Rivières (Présentiel)
- Adjoint.e juridique – droit du travail – GBV Avocats, Montréal (Présentiel)
- Adjoint.e juridique – droit de la construction – GBV Avocats, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e en litige – droit administratif / environnement – GBV Avocats, Québec (Hybride)
- Avocat.e ou notaire en droit des affaires – GBV Avocats, Trois-Rivières (Présentiel)
- Avocat.e en droit du travail – GBV Avocats, Québec (Hybride)
- Avocat.e en litige – droit de la construction – GBV Avocats, Québec (Hybride)
- Avocat.e – service du secrétariat général et des affaires corporatives – Centre de services scolaire des Hautes-Rivieres, Saint-Jean-sur-Richelieu (Hybride)
- Avocat.e en litige civil et commercial – GBV Avocats, Québec (Hybride)
- Avocat.e ou notaire en droit des affaires - Sénior – GBV Avocats, Québec (Hybride)
- Avocat.e ou notaire en droit des affaires – GBV Avocats, Québec (Hybride)
- Avocat.e en droit criminel et pénal – Colibri Avocats Inc., Montréal (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique - affaires commerciales canadiennes | Canadian Business Counsel - Commercial Affaires – Recrutement BJRC, Mirabel
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