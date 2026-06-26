Action collective contre Boston Scientific

Des stimulateurs cardiaques connaissent des défaillances : une consommatrice lance une action collective. Qui sont les avocats?

De multiples rappels de stimulateurs cardiaques poussent un consommateur à déposer une demande d'autorisation d'une action collective contre le fabricant Boston Scientific et quatre de ses filiales.

Caroline Perrault, Frédérique Langis et Alexa Lapointe - source : Siskinds Desmeules

Boston Scientific conçoit et fabrique des stimulateurs cardiaques, aussi appelés « pacemakers ». Ses produits ont fait l’objet de rappels depuis 2017 jusqu’au printemps 2026… sans que les patients soient nécessairement informés.

La demanderesse, Nancy Townsend, est une résidente de Colombie-Britannique. Elle est représentée par Me Caroline Perrault, Me Frédérique Langis et Me Alexa Lapointe du cabinet Siskinds Desmeules.

Le 16 septembre 2016, la demanderesse se fait implanter un stimulateur cardiaque fabriqué par Boston Scientific, parce qu’elle nécessite une stimulation cardiaque permanente. Cependant, ses symptômes s’aggravent.

Un mois plus tard, elle subit un arrêt cardiaque, qui nécessite environ 10 minutes de réanimation cardiorespiratoire.

Des défaillances techniques

Après un mois d’hospitalisation, des symptômes persistent jusqu’au 7 février 2020, le jour où on lui retire son stimulateur cardiaque pour lui implanter le cœur d’un donneur.

En avril 2026, la demanderesse lit un article du New York Times, expliquant que Boston Scientific avait depuis longtemps connaissance de graves défauts de batterie dans ses stimulateurs cardiaques. Elle apprend ainsi que son stimulateur cardiaque a fait l’objet de rappels en 2021 et en 2023 en raison de problèmes liés à sa batterie.

En raison de défaillances techniques qui conduisent à épuiser la batterie précocement, des préjudices graves peuvent survenir tels que des troubles du rythme cardiaque, des syncopes, des complications dans les traitements médicaux, et même le décès.

Or, la poursuite allègue que « les défenderesses ont sciemment continué à fabriquer commercialiser, promouvoir, distribuer et/ou vendre les dispositifs visés sans modifier les méthodes de fabrication de la batterie de ces dispositifs afin d’en assurer la sécurité, alors qu’elles connaissaient les risques pour les membres du groupe ».

Cela a eu pour effet de mettre en danger les membres du groupe, qui ont également subi des préjudices permanents et durables tels qu’une diminution de la jouissance de la vie ainsi que la nécessité de recevoir, à vie, des traitements médicaux, une surveillance médicale et/ou des médicaments.

La demanderesse dit elle-même avoir subi et continuer de subir des atteintes graves sur les plans physique, émotionnel et fonctionnel.

En conséquence, la demanderesse réclame au tribunal de condamner Boston Scientific et ses filiales à verser des montants en compensation des préjudices corporels, moraux et ou matériels subis et à subir par les membres du groupe. Elle demande également le paiement de dommages-intérêts punitifs.