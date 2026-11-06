Deux juges recherchés

Québec lance deux concours pour la Cour du Québec. L'un exige la maîtrise de l'anglais, l'autre non. Les candidatures sont attendues d'ici le 4 décembre.

Le ministère de la Justice a publié le 5 novembre un avis de sélection pour deux postes de juge à la Cour du Québec.

Le premier, le concours CQ-2026-258, vise un juge à la Chambre civile, avec résidence à Québec ou dans le voisinage immédiat. La personne nommée siégera dans les districts judiciaires de Québec, de Beauce, de Charlevoix, de Frontenac et de Montmagny.

Le second, le concours CQ-2026-259, concerne un poste à New Carlisle, en Gaspésie. Le juge siégera à la Chambre civile et à la Chambre de la jeunesse et, subsidiairement, à la Chambre criminelle et pénale, dans les districts de Bonaventure, de Baie-Comeau, de Gaspé, de Kamouraska, de Mingan et de Rimouski. Il devra aussi présider les comparutions des personnes détenues les samedis, dimanches et jours fériés.

Les deux avis traitent l'anglais différemment.

À New Carlisle, « la personne doit maîtriser la langue anglaise ». C'est une exigence formelle, que le comité de sélection pourra évaluer.

À Québec, le juge « pourrait être appelé à présider des audiences en anglais, notamment avec l'aide d'un interprète ». Mais l'avis précise que cette mention ne constitue pas une exigence au sens de l'article 88.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. La connaissance de l'anglais ne sera donc pas un critère de sélection.

Les candidats doivent avoir exercé leur profession pendant au moins 10 ans et être inscrits au Tableau de l'Ordre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires. Le dossier comprend uniquement le formulaire réglementaire, modifié le 7 mai 2026, une photo récente et la preuve d'inscription, le tout en six exemplaires.

La personne nommée devra suivre le programme de perfectionnement sur la violence sexuelle et la violence conjugale du Conseil de la magistrature.

Les candidatures doivent être transmises au plus tard le 4 décembre 2026 à Me Sonia Beaudoin, secrétaire à la sélection des candidats à la fonction de juge, au ministère de la Justice, à Québec.

Ces concours s'ajoutent à ceux de Val-d'Or et de Baie-Comeau, lancés cet automne.