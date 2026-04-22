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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 22 avril

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 22 avril

L'équipe Droit-Inc

2026-04-22 12:00:30

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.

Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Conseiller.ère juridiqueCAD Industries Ferroviaires, Montréal (Présentiel)
  2. Personne conseillère syndicaleAssociation des employés du Nord Québécois (AENQ), Montréal (Présentiel)

Offres en vedette

  1. Avocat.e en litige – ConstructionGroupe Montpetit, Montréal (Présentiel)
  2. Avocat.e - droit corporatif et transactionnePFD Avocats, Boisbriand (Télétravail)
  3. Avocat.e - litige familialPFD Avocats, Boisbriand (Télétravail)
  4. Avocat.e sénior.e - litige familialPFD Avocats, Boisbriand (Télétravail)
  5. Avocat.e - litige civil et commercialPFD Avocats, Boisbriand (Télétravail)
  6. Conseiller.ère, affaires juridiquesAgence De Mobilité Durable, Montréal (Hybride)
  7. Avocat.e junior.e en litige immobilierGroupe Montpetit, Longueuil (Télétravail)

Autres offres d'emploi

  1. Avocat.e - droit commercialGroupe AGF inc., Longueuil (Hybride)
  2. Avocat.e - Assistant.e-greffier.ère, Service du greffe et des affaires juridiques, statut régulierVille de Saint-Eustache, Saint-Eustache
  3. Avocat.e-conseil principal.e - Protection de la vie privéeAir Canada, Montréal (Hybride)
  4. Avocat.eAutorité des Marchés Financiers, Québec (Hybride)
  5. Technicien.ne juridique – Droit corporatifiA Groupe financier, Québec (Hybride)
  6. Recruteur.e juridique indépendant.e – TélétravailUman Recrutement, Montréal (Hybride)
  7. Conseiller.ère juridiqueLawZero, Montréal (Hybride)
  8. Avocat.e – Gouvernance, administratif et contractuelCentre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), Montréal (Présentiel)
  9. Conseiller.ère juridique principal.e, Droit transactionnel en immobiliers et infrastructuresDesjardins, Montréal (Hybride)
  10. Conseiller.ère principal.e en relations de travailÉcole de technologie supérieure (ÉTS), Montréal (Présentiel)
  11. Avocat.e – Droit des affairesH2O Innovation Inc., Québec (Présentiel)
  12. Avocat.e - Droit des affairesStein Monast, Québec (Hybride)
  13. Avocat.e en droit de la famille et droit civilLe Palier Juridique Inc., Québec (Hybride)
  14. Avocat.e en immigration économiqueLexsa Avocats inc., Québec (Présentiel)
  15. Conseiller.ère juridique principal.e, Droit corporatif et transactionnelDesjardins, Montréal (Hybride)
  16. Avocat.e en droit civil Fba Solutions, Saint-Lambert (Hybride)
  17. Adjoint.e juridique - litigeAvens Montréal Avocats, Montréal (Présentiel)
  18. Avocat.e Harden, Vaudreuil-Dorion (Hybride)
  19. Avocat.eTrudel Immeubles, Québec
  20. Avis de recrutement de personnes aptes à être nommées membres du Tribunal en vue d’une désignation à titre de présidente ou présidentTribunal administratif des marchés financiers, Montréal
  21. Technicien.ne en bureautique et administration (PSAR)Université De Montréal, Montréal (Hybride)
  22. Étudiant.e / Stagiaire universitaire - DroitAutorité des Marchés Financiers, Montréal (Hybride)
  23. Directeur.rice, Affaires juridiques – 4 ou 5 jours/semaine – Groupe ForgetZSA, Pierrefonds (Présentiel)
  24. Avocat.e - droit de la familleRiendeau Avocats, Montréal (Hybride)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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