Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 22 avril
L'équipe Droit-Inc
2026-04-22 12:00:30
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Conseiller.ère juridique – CAD Industries Ferroviaires, Montréal (Présentiel)
- Personne conseillère syndicale – Association des employés du Nord Québécois (AENQ), Montréal (Présentiel)
Offres en vedette
- Avocat.e en litige – Construction – Groupe Montpetit, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e - droit corporatif et transactionne – PFD Avocats, Boisbriand (Télétravail)
- Avocat.e - litige familial – PFD Avocats, Boisbriand (Télétravail)
- Avocat.e sénior.e - litige familial – PFD Avocats, Boisbriand (Télétravail)
- Avocat.e - litige civil et commercial – PFD Avocats, Boisbriand (Télétravail)
- Conseiller.ère, affaires juridiques – Agence De Mobilité Durable, Montréal (Hybride)
- Avocat.e junior.e en litige immobilier – Groupe Montpetit, Longueuil (Télétravail)
Autres offres d'emploi
- Avocat.e - droit commercial – Groupe AGF inc., Longueuil (Hybride)
- Avocat.e - Assistant.e-greffier.ère, Service du greffe et des affaires juridiques, statut régulier – Ville de Saint-Eustache, Saint-Eustache
- Avocat.e-conseil principal.e - Protection de la vie privée – Air Canada, Montréal (Hybride)
- Avocat.e – Autorité des Marchés Financiers, Québec (Hybride)
- Technicien.ne juridique – Droit corporatif – iA Groupe financier, Québec (Hybride)
- Recruteur.e juridique indépendant.e – Télétravail – Uman Recrutement, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – LawZero, Montréal (Hybride)
- Avocat.e – Gouvernance, administratif et contractuel – Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), Montréal (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique principal.e, Droit transactionnel en immobiliers et infrastructures – Desjardins, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère principal.e en relations de travail – École de technologie supérieure (ÉTS), Montréal (Présentiel)
- Avocat.e – Droit des affaires – H2O Innovation Inc., Québec (Présentiel)
- Avocat.e - Droit des affaires – Stein Monast, Québec (Hybride)
- Avocat.e en droit de la famille et droit civil – Le Palier Juridique Inc., Québec (Hybride)
- Avocat.e en immigration économique – Lexsa Avocats inc., Québec (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique principal.e, Droit corporatif et transactionnel – Desjardins, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit civil – Fba Solutions, Saint-Lambert (Hybride)
- Adjoint.e juridique - litige – Avens Montréal Avocats, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e – Harden, Vaudreuil-Dorion (Hybride)
- Avocat.e – Trudel Immeubles, Québec
- Avis de recrutement de personnes aptes à être nommées membres du Tribunal en vue d’une désignation à titre de présidente ou président – Tribunal administratif des marchés financiers, Montréal
- Technicien.ne en bureautique et administration (PSAR) – Université De Montréal, Montréal (Hybride)
- Étudiant.e / Stagiaire universitaire - Droit – Autorité des Marchés Financiers, Montréal (Hybride)
- Directeur.rice, Affaires juridiques – 4 ou 5 jours/semaine – Groupe Forget – ZSA, Pierrefonds (Présentiel)
- Avocat.e - droit de la famille – Riendeau Avocats, Montréal (Hybride)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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