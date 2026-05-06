Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 6 mai
L'équipe Droit-Inc
2026-05-06 12:00:22
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Conseiller.ère juridique – Hitachi Energy Canada Inc., Montréal (Hybride)
- Responsable de la conformité (avocat.e/notaire) – Pratiques professionnelles, gestion des risques et protection des renseignements personnels – Robinson Sheppard Shapiro, Montréal (Hybride)
Offres en vedette
- Conseiller.ère Juridique – Recrutement Life After Law, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en immobilier - entreprise – Groupe Montpetit, Montréal (Présentiel)
- Notaire – droit des affaires (immobilier) – Haney Recrutement Juridique, Montréal (Télétravail)
- Agent.e de brevets et/ou avocat.e en propriété intellectuelle – Recrutement Life After Law, Ottawa (Hybride)
- Avocat.e – Houle Guérard Lafrenière, Drummondville (Hybride)
- Avocat.e intermédiaire – litige – Hébert Miller Avocats S.e.n.c.r.l., Laval (Présentiel)
Autres offres d'emploi
- Directeur.rice , Affaires juridiques - Kruger – ZSA, Montréal (Hybride)
- Avocat.e – Mobilité Infra Québec, Québec (Hybride)
- Secrétaire corporatif.ve et affaires juridiques – RBA Groupe Financier, Wendake (Hybride)
- Agent.e de coordination – Autorité des Marchés Financiers, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en insolvabilité et restructuration – Quantum, Montréal (Présentiel)
- Parajuriste - droit immobilier – Osler, Hoskin & Harcourt S.e.n.c.r.l./s.r.l, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – Groupe CSL, Montréal (Hybride)
- Greffier.ère adjoint.e - droit municipal – Ville de Kirkland, Kirkland (Présentiel)
- Avocat.e - droit du travail – CISSS de Laval, Laval (Hybride)
- Procureur.e juridique – Fédération Interprofessionnelle De La Santé Du Québec - Fiq, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit déontologique et criminel – RBD Avocats s.e.n.c.r.l., Montréal (Hybride)
- Avocat.e – droit d’auteur, droit du numérique ou équivalent – Bibliothèque Et Archives Nationales Du Québec, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique junior.e – aux parajuristes en droit corporatif - Ville de Québec – Uman Recrutement, Québec (Hybride)
- Avocat.e en droit du travail – SST (télétravail à 99 %) – NDB Avocats inc, Montréal (Télétravail)
- Avocat.e en droit civil – Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE), Montréal (Télétravail)
- Avocat.e en litige immobilier, civil et commercial – BBAC Avocats, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en Droit du Travail – L’Association professionnelle des cadres de premier niveau d’Hydro-Québec (APCPNHQ), Montréal (Hybride)
- Avocat.e en litige civil et commercial – Lavoie Avocat•e•s, Québec (Présentiel)
- Parajuriste en droit de la famille – Colibri Avocats Inc., Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit de la famille – Colibri Avocats Inc., Montréal (Hybride)
- Technicien.ne juridique – Litige civil (intérêt pour le droit des affaires) – DBL Avocats d'affaires inc., Québec (Hybride)
- Avocat.e en litige civil et commercial – Lapointe Légal, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère syndical.e en relations de travail – Fédération Interprofessionnelle De La Santé Du Québec - Fiq, Québec (Hybride)
- Conseiller.ère syndical.e en Relations de travail – Fédération Interprofessionnelle De La Santé Du Québec - Fiq, Montréal (Hybride)
- Avocat.e - Projets majeurs et construction – Société de transport de Montréal (STM), Montréal (Hybride)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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