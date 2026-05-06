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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 6 mai

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 6 mai

L'équipe Droit-Inc

2026-05-06 12:00:22

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.


Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Conseiller.ère juridique Hitachi Energy Canada Inc., Montréal (Hybride)
  2. Responsable de la conformité (avocat.e/notaire) – Pratiques professionnelles, gestion des risques et protection des renseignements personnelsRobinson Sheppard Shapiro, Montréal (Hybride)

Offres en vedette

  1. Conseiller.ère JuridiqueRecrutement Life After Law, Montréal (Hybride)
  2. Avocat.e en immobilier - entrepriseGroupe Montpetit, Montréal (Présentiel)
  3. Notaire – droit des affaires (immobilier)Haney Recrutement Juridique, Montréal (Télétravail)
  4. Agent.e de brevets et/ou avocat.e en propriété intellectuelleRecrutement Life After Law, Ottawa (Hybride)
  5. Avocat.eHoule Guérard Lafrenière, Drummondville (Hybride)
  6. Avocat.e intermédiaire – litigeHébert Miller Avocats S.e.n.c.r.l., Laval (Présentiel)

Autres offres d'emploi

  1. Directeur.rice , Affaires juridiques - Kruger ZSA, Montréal (Hybride)
  2. Avocat.eMobilité Infra Québec, Québec (Hybride)
  3. Secrétaire corporatif.ve et affaires juridiquesRBA Groupe Financier, Wendake (Hybride)
  4. Agent.e de coordinationAutorité des Marchés Financiers, Montréal (Hybride)
  5. Avocat.e en insolvabilité et restructurationQuantum, Montréal (Présentiel)
  6. Parajuriste - droit immobilierOsler, Hoskin & Harcourt S.e.n.c.r.l./s.r.l, Montréal (Hybride)
  7. Conseiller.ère juridiqueGroupe CSL, Montréal (Hybride)
  8. Greffier.ère adjoint.e - droit municipalVille de Kirkland, Kirkland (Présentiel)
  9. Avocat.e - droit du travailCISSS de Laval, Laval (Hybride)
  10. Procureur.e juridiqueFédération Interprofessionnelle De La Santé Du Québec - Fiq, Montréal (Hybride)
  11. Avocat.e en droit déontologique et criminelRBD Avocats s.e.n.c.r.l., Montréal (Hybride)
  12. Avocat.e – droit d’auteur, droit du numérique ou équivalentBibliothèque Et Archives Nationales Du Québec, Montréal (Hybride)
  13. Adjoint.e juridique junior.e – aux parajuristes en droit corporatif - Ville de QuébecUman Recrutement, Québec (Hybride)
  14. Avocat.e en droit du travail – SST (télétravail à 99 %)NDB Avocats inc, Montréal (Télétravail)
  15. Avocat.e en droit civilAssociation québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE), Montréal (Télétravail)
  16. Avocat.e en litige immobilier, civil et commercialBBAC Avocats, Montréal (Hybride)
  17. Avocat.e en Droit du TravailL’Association professionnelle des cadres de premier niveau d’Hydro-Québec (APCPNHQ), Montréal (Hybride)
  18. Avocat.e en litige civil et commercialLavoie Avocat•e•s, Québec (Présentiel)
  19. Parajuriste en droit de la familleColibri Avocats Inc., Montréal (Hybride)
  20. Avocat.e en droit de la familleColibri Avocats Inc., Montréal (Hybride)
  21. Technicien.ne juridique – Litige civil (intérêt pour le droit des affaires)DBL Avocats d'affaires inc., Québec (Hybride)
  22. Avocat.e en litige civil et commercialLapointe Légal, Montréal (Hybride)
  23. Conseiller.ère syndical.e en relations de travailFédération Interprofessionnelle De La Santé Du Québec - Fiq, Québec (Hybride)
  24. Conseiller.ère syndical.e en Relations de travailFédération Interprofessionnelle De La Santé Du Québec - Fiq, Montréal (Hybride)
  25. Avocat.e - Projets majeurs et constructionSociété de transport de Montréal (STM), Montréal (Hybride)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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