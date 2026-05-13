Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 13 mai
L'équipe Droit-Inc
2026-05-12 12:00:36
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Avocat.e - Droit de la famille et droit civil – Azran Avocats, Montréal
- Avocat.e en Droit Autochtone – Murdoch Rodrigue Archambault Avocats, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit des affaires - Immobilier – Stikeman Elliott, Montréal (Hybride)
Offres en vedette
- Conseiller.ère juridique – Société Québécoise D'information Juridique, Montréal (Hybride)
- Avocat.e fiscaliste – 1 an d’expérience et + – Groupe Montpetit, Québec (Hybride)
- Réviseur.se de documents juridiques - Contrat 12 mois/18 mois – Clyde & Co, Montréal (Télétravail)
Autres offres d'emploi
- Avocat(e) – Brossard Gagné avocats inc., Bromont (Hybride)
- Avocat.e - Litige civil (5 ans et plus) – Ksa Avocats + Notaires, Québec (Hybride)
- Parajuriste plaider au TAL - temps partiel et horaire flexible – Isla immobilier inc, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit du travail – Verreau Dufresne Avocats, Québec (Télétravail)
- Avocat.e en droit familial – Verreau Dufresne Avocats, Lévis (Télétravail)
- Avocat.e – CCQ, Montréal (Hybride)
- Parajuriste - droit de la famille – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Avocat.e intermédiaire - droit transactionnel, immobilier et commercial – Employeur confidentiel, Montréal (Hybride)
- Avocat.e droit des affaires (3-6 ans) – Groupe Montpetit, Rive-Sud de Montréal (Hybride)
- Greffier.ère adjoint.e – Ville de Beloeil, Beloeil
- Conseiller.ère syndical.e – Fédération indépendante des syndicats autonomes (FISA), Brossard (Hybride)
- Coordonnateur.trice adjoint.e des réclamations sur les foyers familiaux – Dionne Schulze, Montréal (Présentiel)
- Conseiller.ère aux affaires juridiques – IRSST, Montreal
- Réviseur.se de documents juridiques - Contrat 12 mois/18 mois – Clyde & Co, Montréal (Télétravail)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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