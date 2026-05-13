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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 13 mai

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 13 mai

L'équipe Droit-Inc

2026-05-12 12:00:36

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.


Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Avocat.e - Droit de la famille et droit civilAzran Avocats, Montréal
  2. Avocat.e en Droit AutochtoneMurdoch Rodrigue Archambault Avocats, Montréal (Hybride)
  3. Avocat.e en droit des affaires - ImmobilierStikeman Elliott, Montréal (Hybride)

Offres en vedette

  1. Conseiller.ère juridiqueSociété Québécoise D'information Juridique, Montréal (Hybride)
  2. Avocat.e fiscaliste – 1 an d’expérience et +Groupe Montpetit, Québec (Hybride)
  3. Réviseur.se de documents juridiques - Contrat 12 mois/18 moisClyde & Co, Montréal (Télétravail)

Autres offres d'emploi

  1. Avocat(e)Brossard Gagné avocats inc., Bromont (Hybride)
  2. Avocat.e - Litige civil (5 ans et plus)Ksa Avocats + Notaires, Québec (Hybride)
  3. ​​Parajuriste plaider au TAL - temps partiel et horaire flexibleIsla immobilier inc, Montréal (Hybride)
  4. Avocat.e en droit du travailVerreau Dufresne Avocats, Québec (Télétravail)
  5. Avocat.e en droit familialVerreau Dufresne Avocats, Lévis (Télétravail)
  6. Avocat.eCCQ, Montréal (Hybride)
  7. Parajuriste - droit de la familleUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  8. Avocat.e intermédiaire - droit transactionnel, immobilier et commercialEmployeur confidentiel, Montréal (Hybride)
  9. Avocat.e droit des affaires (3-6 ans)Groupe Montpetit, Rive-Sud de Montréal (Hybride)
  10. Greffier.ère adjoint.eVille de Beloeil, Beloeil
  11. Conseiller.ère syndical.eFédération indépendante des syndicats autonomes (FISA), Brossard (Hybride)
  12. Coordonnateur.trice adjoint.e des réclamations sur les foyers familiauxDionne Schulze, Montréal (Présentiel)
  13. Conseiller.ère aux affaires juridiquesIRSST, Montreal
  14. Réviseur.se de documents juridiques - Contrat 12 mois/18 moisClyde & Co, Montréal (Télétravail)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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