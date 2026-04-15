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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 15 avril

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 15 avril

L'équipe Droit-Inc

2026-04-15 12:00:53

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.


Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Avocat.e-conseilCorporation des concessionnaires automobiles du Québec, Québec (Hybride)

Offres en vedette

  1. Syndic.que adjoint.e coordonnateur.riceBarreau du Québec, Montréal (Hybride)
  2. Avocat.eNOËL et ASSOCIÉS, SENCRL, Gatineau (Hybride)
  3. Avocat.e au service juridique - MunicipalitéGroupe Montpetit, Rive-Nord de Montréal (Présentiel)
  4. Coordonnateurrice des instances et secrétaire suppléant.eCommunauté Métropolitaine De Montréal, Montréal (Hybride) Permanent à temps plein
  5. Avocat.e en Droit Transactionnel (Construction) | 2-5 ansGattuso Bouchard Mazzone, Avocats, Montréal (Présentiel)
  6. Avocat.e en baux commerciaux – Société immobilière établieGroupe Montpetit, Montréal (Présentiel)
  7. Avocat.e (niveau intermédiaire) – planification fiscaleNorton Rose Fulbright, Montréal (Hybride)

Autres offres d'emploi

  1. Avocat.e - Droit de la famille et litige civilRiahi Legal, Montréal (Hybride)
  2. Conseiller.ère juridiqueUniversité de montréal, Montréal (Hybride)
  3. Parajuriste, Affaires juridiques et mondiales (2 postes)La Caisse, Montréal (Présentiel)
  4. Avocat.e – Litige civil et commercialLalonde Geraghty Riendeau Inc., Saint-Jérôme (Hybride)
  5. Avocat.e - Enquêteur.triceEqualis, Montréal (Hybride)
  6. Conseiller.ère juridique sénior.eBehaviour Interactif, Montréal (Hybride)
  7. Parajuriste Harden, Vaudreuil-Dorion (Hybride)
  8. Poste permanent – NotaireS&V Notaires inc., Québec (Présentiel)
  9. Avocat.e en droit du travail (non-plaideur)Fédération Québécoise Des Municipalités, Québec (Hybride)
  10. Technicien.ne / adjoint.e juridiqueTremblay Avocats, Montréal (Hybride)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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