Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 15 avril
L'équipe Droit-Inc
2026-04-15 12:00:53
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Avocat.e-conseil – Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, Québec (Hybride)
Offres en vedette
- Syndic.que adjoint.e coordonnateur.rice – Barreau du Québec, Montréal (Hybride)
- Avocat.e – NOËL et ASSOCIÉS, SENCRL, Gatineau (Hybride)
- Avocat.e au service juridique - Municipalité – Groupe Montpetit, Rive-Nord de Montréal (Présentiel)
- Coordonnateurrice des instances et secrétaire suppléant.e – Communauté Métropolitaine De Montréal, Montréal (Hybride) Permanent à temps plein
- Avocat.e en Droit Transactionnel (Construction) | 2-5 ans – Gattuso Bouchard Mazzone, Avocats, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e en baux commerciaux – Société immobilière établie – Groupe Montpetit, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e (niveau intermédiaire) – planification fiscale – Norton Rose Fulbright, Montréal (Hybride)
Autres offres d'emploi
- Avocat.e - Droit de la famille et litige civil – Riahi Legal, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – Université de montréal, Montréal (Hybride)
- Parajuriste, Affaires juridiques et mondiales (2 postes) – La Caisse, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e – Litige civil et commercial – Lalonde Geraghty Riendeau Inc., Saint-Jérôme (Hybride)
- Avocat.e - Enquêteur.trice – Equalis, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique sénior.e – Behaviour Interactif, Montréal (Hybride)
- Parajuriste – Harden, Vaudreuil-Dorion (Hybride)
- Poste permanent – Notaire – S&V Notaires inc., Québec (Présentiel)
- Avocat.e en droit du travail (non-plaideur) – Fédération Québécoise Des Municipalités, Québec (Hybride)
- Technicien.ne / adjoint.e juridique – Tremblay Avocats, Montréal (Hybride)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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